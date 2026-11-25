La cerimonia sarà anche l’occasione per esprimere riconoscenza nei confronti di chi, attraverso un gesto di grande generosità, ha scelto di sostenere la Croce Rossa Italiana, contribuendo concretamente alla tutela della salute e al benessere della collettività. Nel corso dell’inaugurazione sarà consegnata una targa in segno di ringraziamento. Un importante traguardo per l’Unità Territoriale di Borgonovo e per i suoi volontari, che quotidianamente mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze al servizio della popolazione. “Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare e a condividere questo significativo momento con i volontari della Croce Rossa Italiana” è l’invito del comitato territoriale Cri di Piacenza.