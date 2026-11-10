Festa con i cimeli di Maradona per Piacenza Partenopea

Si terrà il 28 novembre all’agriturismo Casa Nuova di Niviano (Piacenza) la festa associativa dell’associazione Napoli Club Piacenza Partenopea 2023 APS, il fan club del napoli calcio della nostra città.

A condurre la serata sarà il giornalista sportivo Giovanni Minieri, giunto da Castellammare di Stabia per l’occasione.

Al centro delle iniziative di Piacenza Partenopea, si sa, c’è sempre la beneficenza. È stata indetta infatti una lotteria a sostegno dell’ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza, per finanziare l’acquisto di un’apparecchiatura elettromedicale da destinare alla U.O. Terapia del Dolore dell’Azienda USL di Piacenza.

In palio nell’estrazione finale che si terrà la sera stessa un voucher vacanza di una settimana per 4 persone.

Se negli anni scorsi il club ha portato grandi ospiti come Calaiò e Pampa Sosa, quest’anno il direttivo ha messo al centro l’amore più grande dei tifosi napoletani: Maradona. Sarà presente infatti direttamente da Napoli Massimo Vignati, con una parte della collezione del Museo Maradona Famiglia Vignati.

Durante la serata si potrà accedere gratuitamente alla sala espositiva dedicata con magliette, pantaloncini, scarpini, palloni e altri cimeli appartenuti al Pibe De Oro e scattare foto ricordo.

“È un emozione per tutti poter avere con noi il Museo Maradona, non solo per chi lo ha visto giocare come i nostri genitori o nonni… ma anche per i più giovani come noi che hanno solo potuto vedere foto e video. Potersi avvicinare a queste ‘reliquie’ che evocano ricordi e goal indelebili nelle mente di tutti gli appassionati di calcio è qualcosa di emozionante. Ci saranno tante sorprese, ospiti e divertimento, l’invito a partecipare è aperto a tutti” spiega il segretario di Piacenza Partenopea Francesco Pio Narducci.

La serata si svolgerà in una location a tema, tra musica balli, menu tipico piacentino con una piccola sorpresa dello chef per tutti i partecipanti, a seguire tombolata con ricchi premi in palio.

Come sempre si attende calorosa l’arrivo dei fan club gemellati di Bergamo, Milano, Parma e tanti altri fan club, ma anche curiosi e appassionati sportivi.