Conoscere l’offerta formativa del territorio per affrontare in modo consapevole la scelta del percorso di studi. Con questi obiettivi torna la kermesse provinciale dedicata all’Orientamento in ingresso, rivolta agli studenti e alle studentesse delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado. Mercoledì 18 e giovedì 19 novembre, dalle 9 alle 13, presso il Laboratorio Aperto ex chiesa del Carmine (piazza Casali 10), le scuole superiori del territorio piacentino e i centri di formazione professionale presenteranno, attraverso desk informativi e laboratori, la propria offerta formativa, offrendo a studenti e famiglie l’opportunità di approfondire le caratteristiche dei diversi percorsi.

La due giorni si inserisce nel calendario dell’edizione 2026 del Festival della Cultura Tecnica, la rassegna dedicata alla valorizzazione della cultura tecnica e scientifica in ambito scolastico, formativo e professionale, nata a Bologna nel 2014 e in programma dal 20 ottobre al 17 dicembre in tutta la Regione Emilia-Romagna sul tema “Agenda ONU, Obiettivo 3: Salute e Benessere”. Le attività di orientamento si collocano inoltre nell’ambito delle competenze della Provincia in materia di istruzione, che comprendono la programmazione dell’offerta formativa, l’organizzazione della rete scolastica, gli interventi per il diritto allo studio e il coordinamento delle azioni di orientamento scolastico e formativo. L’orientamento costituisce quindi parte integrante dell’azione della Provincia nel settore dell’istruzione, sia nell’accompagnare studenti e famiglie verso scelte formative consapevoli, sia nel favorire il raccordo tra sistema scolastico e formativo ed esigenze del territorio.