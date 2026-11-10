Finisce di scontare la pena per evasione e furto aggravato, espulso

Nella giornata del 9 novembre, un cittadino moldavo di 44 anni è stato scarcerato dopo aver scontato una pena detentiva di un anno per il reato di evasione. A darne notizia la Questura di Piacenza. “Il soggetto si è reso responsabile di diversi reati commessi tra le province di Novara e Vercelli, tra cui rapina, furto aggravato possesso di documenti falsi e guida senza patente, azioni criminose che gli sono costate un’ulteriore condanna a 2 anni e 7 mesi di reclusione”.