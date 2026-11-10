Finisce di scontare la pena per evasione e furto aggravato, espulso
Subito dopo la scarcerazione, è stata immediatamente disposta nei suoi confronti l’espulsione con accompagnamento alla frontiera aerea di Bologna con destinazione solo andata Chisinau
Nella giornata del 9 novembre, un cittadino moldavo di 44 anni è stato scarcerato dopo aver scontato una pena detentiva di un anno per il reato di evasione. A darne notizia la Questura di Piacenza. “Il soggetto si è reso responsabile di diversi reati commessi tra le province di Novara e Vercelli, tra cui rapina, furto aggravato possesso di documenti falsi e guida senza patente, azioni criminose che gli sono costate un’ulteriore condanna a 2 anni e 7 mesi di reclusione”.
“In particolare, nel corso di una delle tante azioni illecite poste in essere dal condannato: dopo essersi introdotto all’interno di un’abitazione per compiere un furto, ha tentato la fuga a bordo della propria autovettura e a seguito di successivi controlli si è appurato avesse una patente di guida contraffatta”. Subito dopo la scarcerazione, è stata immediatamente disposta nei suoi confronti l’espulsione con accompagnamento alla frontiera aerea di Bologna con destinazione solo andata Chisinau.