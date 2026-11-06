Finisce di scontare una condanna per contrabbando di sigarette, espluso
Nella mattinata del 6 novembre, un cittadino moldavo irregolare di 29 anni, scarcerato dalla casa circondariale di Piacenza dove ha scontato una pena della durata di 1 anno e 10 mesi per reati di ricettazione, contrabbando di tabacchi e reati legati alla contraffazione di prodotti, è stato accompagnato da un equipaggio specializzato della questura all’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. Lo comunica la Questura di Piacenza.
“L’uomo era stato tratto in arresto perché in concorso con altri soggetti, era stato sorpreso in un capannone industriale a Parma, dove all’interno c’erano macchinati clandestini deputati alla produzione ed imballaggio di sigarette, destinate alla successiva immissione in consumo” spiega la Questura. Immediatamente dopo la scarcerazione è stata disposta nei suoi confronti l’espulsione con accompagnamento in aeroporto per il volo di sola andata con destinazione Chișinău