Finisce di scontare una condanna per contrabbando di sigarette, espluso

Nella mattinata del 6 novembre, un cittadino moldavo irregolare di 29 anni, scarcerato dalla casa circondariale di Piacenza dove ha scontato una pena della durata di 1 anno e 10 mesi per reati di ricettazione, contrabbando di tabacchi e reati legati alla contraffazione di prodotti, è stato accompagnato da un equipaggio specializzato della questura all’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. Lo comunica la Questura di Piacenza.