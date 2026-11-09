Fiorenzuola calcio: risoluzione consensuale col tecnico Villa

La società in una nota ufficiale ringrazia il tecnico per la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati durante il suo percorso in rossonero, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera professionale e personale. Nelle prossime ore verrà comunicato del nuovo tecnico. I rossoneri sono reduci della sconfitta rimediata domenica dal Club Milano in casa.