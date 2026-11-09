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Fiorenzuola calcio: risoluzione consensuale col tecnico Villa

9 novembre 2026 | 20:37
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di Redazione

Redazione

Fiorenzuola calcio: risoluzione consensuale col tecnico Villa

Si tratta del secondo tecnico che “salta” in casa rossonera, dopo l’esonero di Nicolò Araldi avvenuto a inizio stagione

La società Us Fiorenzuola 1922 comunica di aver raggiunto, a seguito di un pacifico confronto avvenuto nel pomeriggio di lunedì 9 novembre, l’accordo per la risoluzione consensuale del rapporto che lo legava all’allenatore della prima squadra Alberto Villa. Si tratta del secondo tecnico che “salta” in casa rossonera, dopo l’esonero di Nicolò Araldi avvenuto a inizio stagione.

La società in una nota ufficiale ringrazia il tecnico per la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati durante il suo percorso in rossonero, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera professionale e personale. Nelle prossime ore verrà comunicato del nuovo tecnico. I rossoneri sono reduci della sconfitta rimediata domenica dal Club Milano in casa.

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