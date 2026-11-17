Gandolfi e Grilli: “L’attenzione alla qualità e alla sicurezza degli ambienti scolastici rappresenta un impegno costante”

È stato recentemente completato a Fiorenzuola, presso la scuola dell’infanzia San Rocco, un importante intervento di manutenzione straordinaria, per un investimento complessivo di 85mila euro, che ha interessato diversi elementi strutturali e funzionali dell’edificio. Nel dettaglio, i lavori hanno consentito il completo rifacimento della pavimentazione, che presentava evidenti segni di deterioramento, la riqualificazione del controsoffitto e la tinteggiatura degli ambienti interni. A questi interventi si è aggiunta l’installazione di due nuovi condizionatori, destinati a migliorare le condizioni di comfort durante il periodo estivo. Il programma di manutenzione prevede inoltre un ulteriore intervento, atteso per il mese di dicembre, consistente nella sostituzione delle porte scorrevoli che separano le aule, ormai datate.

«La conclusione di questi lavori rappresenta un risultato importante per la nostra comunità scolastica, perché ci permette di restituire ai bambini, alle famiglie e al personale educativo ambienti rinnovati e maggiormente confortevoli», sottolineano il Sindaco Romeo Gandolfi e l’Assessore all’Istruzione Elena Grilli, che hanno seguito l’andamento degli interventi. «Siamo pienamente consapevoli di come una parte del patrimonio edilizio pubblico, compreso quello scolastico, risenta inevitabilmente del trascorrere degli anni – evidenzia l’Assessore Grilli -. Proprio per questo riteniamo fondamentale assicurare continuità agli interventi di manutenzione, programmando le opere necessarie e destinando risorse al miglioramento delle strutture. La sicurezza e il benessere dei bambini, così come le condizioni di lavoro del personale scolastico, costituiscono una priorità alla quale intendiamo continuare a dedicare attenzione».