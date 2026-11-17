Fiorenzuola, completati interventi per 85mila euro alla scuola dell’infanzia San Rocco
Gandolfi e Grilli: “L’attenzione alla qualità e alla sicurezza degli ambienti scolastici rappresenta un impegno costante”
È stato recentemente completato a Fiorenzuola, presso la scuola dell’infanzia San Rocco, un importante intervento di manutenzione straordinaria, per un investimento complessivo di 85mila euro, che ha interessato diversi elementi strutturali e funzionali dell’edificio. Nel dettaglio, i lavori hanno consentito il completo rifacimento della pavimentazione, che presentava evidenti segni di deterioramento, la riqualificazione del controsoffitto e la tinteggiatura degli ambienti interni. A questi interventi si è aggiunta l’installazione di due nuovi condizionatori, destinati a migliorare le condizioni di comfort durante il periodo estivo. Il programma di manutenzione prevede inoltre un ulteriore intervento, atteso per il mese di dicembre, consistente nella sostituzione delle porte scorrevoli che separano le aule, ormai datate.
«La conclusione di questi lavori rappresenta un risultato importante per la nostra comunità scolastica, perché ci permette di restituire ai bambini, alle famiglie e al personale educativo ambienti rinnovati e maggiormente confortevoli», sottolineano il Sindaco Romeo Gandolfi e l’Assessore all’Istruzione Elena Grilli, che hanno seguito l’andamento degli interventi. «Siamo pienamente consapevoli di come una parte del patrimonio edilizio pubblico, compreso quello scolastico, risenta inevitabilmente del trascorrere degli anni – evidenzia l’Assessore Grilli -. Proprio per questo riteniamo fondamentale assicurare continuità agli interventi di manutenzione, programmando le opere necessarie e destinando risorse al miglioramento delle strutture. La sicurezza e il benessere dei bambini, così come le condizioni di lavoro del personale scolastico, costituiscono una priorità alla quale intendiamo continuare a dedicare attenzione».
L’intervento alla scuola San Rocco – specifica l’amministrazione comunale – si inserisce in un quadro più ampio di attenzione al patrimonio scolastico cittadino, che comprende anche importanti prospettive di riqualificazione energetica. Su questo fronte, il Sindaco Gandolfi richiama il progetto riguardante la palestra delle scuole medie, per il quale è prevista la possibilità di beneficiare di un contributo superiore a 1,4 milioni di euro attraverso il Conto Termico 3.0, disciplinato dal decreto ministeriale del 7 agosto 2025. Il progetto contempla una serie di interventi finalizzati a migliorare significativamente le prestazioni energetiche dell’edificio: dalla realizzazione di un cappotto termico esterno alla sostituzione dei serramenti, dalla riqualificazione degli impianti fino all’installazione di un impianto fotovoltaico. «Intervenire sul patrimonio scolastico – conclude il primo cittadino – significa investire nel futuro della nostra comunità. Accanto alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, dobbiamo saper cogliere tutte le opportunità disponibili per realizzare interventi di ammodernamento e riqualificazione, migliorando la qualità delle strutture e perseguendo una maggiore efficienza energetica».