Un passaggio di particolare rilevanza per il patrimonio storico, ambientale e culturale di Fiorenzuola d’Arda: l’Amministrazione comunale si appresta a perfezionare l’acquisizione della porzione di Parco Lucca tuttora di proprietà privata, riconducendo così l’intera area verde, della superficie complessiva di oltre 22 mila metri quadrati, al patrimonio dell’Ente. La proposta, formulata dalla Giunta comunale, è stata approvata nella seduta del Consiglio comunale di giovedì 26 novembre, con l’obiettivo di giungere alla stipula dell’atto notarile entro il 31 dicembre 2026. Si tratta dell’esito di un percorso di interlocuzione condotto dall’Amministrazione comunale con le famiglie eredi dei Bertamini-Lucca, che – spiegano dal Comune – consentirà di superare una situazione proprietaria consolidatasi nel corso dei decenni e di programmare in maniera unitaria gli interventi necessari alla conservazione, al recupero e alla valorizzazione del parco.

«Parco Lucca rappresenta uno dei luoghi maggiormente identitari della nostra città, al quale intere generazioni di Fiorenzuolani sono legate da ricordi personali e familiari», dichiara il sindaco Romeo Gandolfi. «L’acquisizione della porzione ancora privata costituisce un obiettivo sul quale abbiamo lavorato con convinzione e determinazione, nella consapevolezza che la piena disponibilità di questo patrimonio rappresenti il presupposto fondamentale per poterne programmare adeguatamente il futuro. Non si tratta, dunque, di una mera operazione patrimoniale, ma di una scelta amministrativa di prospettiva, destinata a produrre benefici per la nostra comunità anche negli anni a venire».

L’operazione prevede l’acquisizione di una superficie di 10.850 metri quadrati, che andrà ad aggiungersi agli 11.580 metri quadrati già di proprietà comunale, per un corrispettivo concordato di 294 mila euro. Particolare attenzione – viene evidenziato – sarà riservata alla conservazione dell’identità storica del luogo. Il parco, realizzato nel 1860 per volontà di Salvatore Lucca come giardino all’inglese dell’omonimo complesso nobiliare, manterrà infatti la propria denominazione e lo stemma araldico della famiglia, che sarà oggetto di recupero. «Desidero rivolgere un ringraziamento particolare alle famiglie eredi dei Bertamini-Lucca per la sensibilità e la grande disponibilità dimostrate nel corso delle interlocuzioni», prosegue il sindaco. «Già in passato le famiglie hanno consentito alla collettività di fruire di questo splendido patrimonio. La loro disponibilità ha oggi reso possibile compiere un ulteriore e fondamentale passo. Abbiamo accolto con convinzione la richiesta di preservare il nome e lo stemma della famiglia, perché riteniamo che valorizzare un bene significhi anzitutto rispettarne la storia e custodirne la memoria».

LE RISORSE E IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE

L’acquisizione si inserisce in un più ampio programma di interventi promosso dall’Amministrazione comunale, il cui valore complessivo è stimato in un milione di euro. Una prima disponibilità economica di 500 mila euro deriva dalla convenzione urbanistica sottoscritta con Arda Project e Akno, soggetti attuatori del nuovo insediamento logistico. Di queste risorse, 300 mila euro saranno destinati all’acquisizione dell’area e alle relative spese notarili, mentre i restanti 200 mila euro consentiranno di finanziare il primo stralcio degli interventi di riqualificazione. I lavori, il cui avvio è previsto nella primavera del 2027, interesseranno prioritariamente il recupero e la sistemazione delle recinzioni e dei cancelli storici, la realizzazione di un ulteriore accesso per migliorare la fruibilità del parco da parte delle persone con disabilità, la cura della vegetazione e la valorizzazione del patrimonio arboreo, la sistemazione dei percorsi pedonali interni.

Le successive fasi progettuali contemplano il recupero delle strutture storiche presenti all’interno del parco, tra cui la serra e la limonaia, nonché la realizzazione di impianti di illuminazione e videosorveglianza, funzionali a migliorarne la fruibilità e la sicurezza. Gli interventi saranno definiti in raccordo con la competente Soprintendenza, nel pieno rispetto dei vincoli di tutela cui il complesso è sottoposto dal 1983. L’acquisizione dell’intera area consentirà inoltre all’Amministrazione comunale di valutare nuove opportunità di finanziamento attraverso la partecipazione a bandi regionali e nazionali, con l’obiettivo di reperire le ulteriori risorse necessarie al completamento del programma di riqualificazione. «È significativo che le risorse derivanti da un’operazione di sviluppo economico del nostro territorio possano essere destinate alla tutela e alla valorizzazione di uno dei beni storici e ambientali più cari ai Fiorenzuolani», rimarca Gandolfi. «L’obiettivo dell’Amministrazione è fare in modo che le trasformazioni urbanistiche della città producano ricadute concrete e durature sulla qualità della vita dei cittadini, consentendoci di investire anche nella conservazione del nostro patrimonio e nel miglioramento degli spazi pubblici».