La Fondazione di Piacenza e Vigevano sostiene il progetto dell’Unione Parkinsoniani, mirato a promuovere percorsi di accompagnamento, riabilitazione e socializzazione per i malati e i loro caregiver

Attività motorie, cognitive, riabilitative e relazionali per contrastare l’isolamento, favorire il mantenimento delle autonomie e migliorare la qualità della vita: sono questi i contenuti del progetto con cui la Fondazione di Piacenza e Vigevano ha rinnovato il suo sostegno all’Unione Parkinsoniani di Piacenza, realtà impegnata nella promozione di percorsi di accompagnamento, riabilitazione e socializzazione per i malati e i loro caregiver.

La decisione della Fondazione arriva proprio in concomitanza con la Giornata Nazionale Parkinson, in programma sabato 28 novembre. «Iniziative come questa si inseriscono pienamente nelle nostre strategie di intervento in ambito welfare: crediamo che il benessere di una comunità si misuri anche dalla capacità di non lasciare sole le persone che affrontano situazioni di particolare difficoltà – sottolinea il presidente Roberto Reggi -. Il ruolo delle associazioni di volontariato e degli enti del Terzo settore è fondamentale, poiché sono presidi di prossimità capaci di intercettare bisogni specifici e tradurli in risposte concrete, mettendo sempre al centro la persona, la sua dignità e il diritto a condurre una vita il più possibile attiva e partecipata. Altrettanto importante è valorizzare l’impegno quotidiano dei familiari e di quanti si prendono cura dei più fragili: il sostegno ai caregiver rappresenta uno dei temi prioritari della nostra attività istituzionale per il prossimo triennio». Il progetto dell’Unione Parkinsoniani di Piacenza prevede un programma di attività che si sviluppa per dieci mesi all’anno e con interventi complementari, dedicati al recupero e al mantenimento del benessere psicofisico, affianca i percorsi sanitari.

Un impegno particolarmente significativo anche alla luce delle difficoltà di accesso e dei tempi di attesa necessari per alcuni servizi di assistenza e riabilitazione. Tra le attività proposte vi sono i corsi bisettimanali di Attività Fisica Adattata (AFA), il Boxe No Touching, la fisioterapia domiciliare gratuita per le persone con maggiori difficoltà motorie, le sedute di logopedia e stimolazione cognitiva (anche a domicilio quando necessario), lo yoga e la danzaterapia. Il programma comprende inoltre un gruppo di mutuo aiuto condotto da una psicologa e la musicoterapia.

L’obiettivo è offrire occasioni concrete di movimento, stimolazione, relazione e condivisione, favorendo la partecipazione attiva delle persone e contrastando il rischio di depressione e isolamento. Le attività mirano a sostenere, per quanto possibile, il mantenimento dell’autonomia nei movimenti, il controllo della voce e della deglutizione e le funzioni cognitive. Anche i caregiver sono coinvolti nelle attività e il valore della loro presenza è riconosciuto anche tramite occasioni di confronto, sostegno e condivisione dell’esperienza di cura. Il progetto, rende noto l’Unione Parkinsoniani, assume quest’anno un significato particolare anche per la storia dell’associazione: nel febbraio scorso è venuto a mancare il presidente Enrico Bettinotti, che fin dalla costituzione l’aveva guidata con passione e dedizione. Il figlio Marco ha raccolto l’impegno di proseguire il lavoro, assicurandone la continuità.