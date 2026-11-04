Flash mob di Europe for Peace Piacenza “Il 4 novembre non è la celebrazione di una vittoria”

“Siamo contrari all’esaltazione della ricorrenza del 4 novembre celebrato come una “Vittoria”. Pensiamo che sia importante onorare i caduti, tutti i caduti, di tutte le nazioni di quella che fu definita un inutile carneficina da Papa Benedetto XV il 1° agosto 1917″. A prendere posizione è Europe for Peace Piacenza, che ha manifestato in piazza Cavalli in concomitanza con la parata delle autorità.

“Pensiamo che sia giunto il momento di mettere al bando tutte le guerre, riteniamo che le Forze Armate non possano entrare a scuola, ma a scuola si faccia dell’Educazione alla Pace e alla Nonviolenza.

Per questo motivo oggi 4 novembre abbiamo realizzato un flash mob insieme ad Emergency in piazza Cavalli durante la celebrazione ufficiale del 4 novembre”.

“Ci rivolgiamo con questa ed altre iniziative alle famiglie e ai nostri ragazzi, figli, figlie e nipoti che sono direttamente chiamati in causa dall’ escalation violenta. Molti paesi europei stanno tornando a proporre servizi di leva su base volontaria o sistemi di reclutamento a sorteggio riproponendo l’incubo della cartolina che pensavamo seppellito da decenni”.