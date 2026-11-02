Foliage in Valtidone negli scatti di Cesare Barillà

È il tempo del foliage, uno dei momenti più suggestivi dell’anno per scoprire un patrimonio paesaggistico come la Val Tidone. Le vigne, protagoniste del paesaggio e dell’economia locale, diventano parte di uno spettacolo naturale in cui ogni collina assume una tonalità diversa, creando contrasti cromatici che cambiano con la luce e con il trascorrere delle giornate.

A documentare questa trasformazione stagionale sono gli scatti del fotografo Cesare Barillà, autore di una serie di immagini, realizzate anche con riprese aeree, che restituiscono la varietà cromatica e la particolare conformazione delle colline. Le fotografie mettono in evidenza sia i panorami più ampi sia i dettagli dei vigneti, mostrando le diverse gradazioni assunte dalla vegetazione nel passaggio. L’invito è a raggiungere la Val Tidone nelle prossime settimane, percorrere le sue strade panoramiche, esplorare i borghi, fermarsi nei luoghi più suggestivi e scoprire da vicino le colline ricoperte di vigneti. Un’occasione per abbinare una passeggiata tra i colori del foliage a una sosta nelle cantine e nelle aziende agricole del territorio, alla scoperta dei vini e delle eccellenze enogastronomiche locali.