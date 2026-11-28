Il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani è intervenuto telefonicamente alla conferenza stampa di presentazione dei dipartimenti tematici del partito in Emilia-Romagna. Nel suo saluto ha annunciato un tour da organizzare in regione per testimoniare la vicinanza di Forza Italia alle comunità emiliano-romagnole. Nel corso dell’incontro, la deputata e vicesegretaria regionale vicaria Rosaria Tassinari ha illustrato le proposte del partito sulla legge di bilancio e il contributo che i dipartimenti possono dare alla loro elaborazione.

«La nostra priorità è ridurre il peso delle tasse. Portiamo avanti a livello nazionale la riduzione dell’Irpef, la detassazione delle tredicesime e la proposta di abolire il bollo auto a partire dal 2027», ha dichiarato Tassinari. «Vogliamo rendere più immediato il beneficio delle detrazioni per le spese sanitarie, perché le famiglie ne hanno bisogno quando sostengono la spesa, e tutelare il potere d’acquisto dei pensionati, con particolare attenzione a chi ha i redditi più bassi».

«Per trasformare queste priorità in misure attuabili bisogna sapere chi ne beneficerà, quali risorse servono e come applicarle. E per farlo servono persone competenti, che studino i problemi e si confrontino con chi li affronta ogni giorno. È a questo che servono i dipartimenti. Con le nomine di oggi diamo a questo lavoro una struttura. Il compito dei referenti è raccogliere le indicazioni di cittadini, amministratori, imprese e professionisti, approfondirle e portare nelle sedi in cui si decide proposte che possano dare risultati».