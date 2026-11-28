Il segretario nazionale di Forza Italia è intervenuto telefonicamente alla conferenza stampa di presentazione dei dipartimenti tematici del partito in Emilia-Romagna
Il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani è intervenuto telefonicamente alla conferenza stampa di presentazione dei dipartimenti tematici del partito in Emilia-Romagna. Nel suo saluto ha annunciato un tour da organizzare in regione per testimoniare la vicinanza di Forza Italia alle comunità emiliano-romagnole. Nel corso dell’incontro, la deputata e vicesegretaria regionale vicaria Rosaria Tassinari ha illustrato le proposte del partito sulla legge di bilancio e il contributo che i dipartimenti possono dare alla loro elaborazione.
«La nostra priorità è ridurre il peso delle tasse. Portiamo avanti a livello nazionale la riduzione dell’Irpef, la detassazione delle tredicesime e la proposta di abolire il bollo auto a partire dal 2027», ha dichiarato Tassinari. «Vogliamo rendere più immediato il beneficio delle detrazioni per le spese sanitarie, perché le famiglie ne hanno bisogno quando sostengono la spesa, e tutelare il potere d’acquisto dei pensionati, con particolare attenzione a chi ha i redditi più bassi».
«Per trasformare queste priorità in misure attuabili bisogna sapere chi ne beneficerà, quali risorse servono e come applicarle. E per farlo servono persone competenti, che studino i problemi e si confrontino con chi li affronta ogni giorno. È a questo che servono i dipartimenti. Con le nomine di oggi diamo a questo lavoro una struttura. Il compito dei referenti è raccogliere le indicazioni di cittadini, amministratori, imprese e professionisti, approfondirle e portare nelle sedi in cui si decide proposte che possano dare risultati».
Tassinari ha sottolineato il ruolo della Romagna nel lavoro dei dipartimenti regionali, richiamando le liste d’attesa per le visite specialistiche, la carenza di medici nei comuni più piccoli e la ricostruzione dopo le alluvioni e il terremoto del 2023. «La Romagna ha un ruolo importante nel lavoro di Forza Italia in Emilia-Romagna. Penso a chi aspetta mesi per una visita e a chi, a Rocca San Casciano e a Tredozio, ha bisogno di sapere quali opere sono finanziate e quando partiranno. Sono questioni su cui il confronto con le comunità e il lavoro dei dipartimenti possono aiutarci a formulare richieste precise e proposte realizzabili».