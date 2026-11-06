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Cronaca
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“Forzato lo sportello dell’auto di una futura mamma, restituite ciò che avete rubato”

6 novembre 2026 | 08:33
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di Redazione

Redazione

&#8220;Forzato lo sportello dell&#8217;auto di una futura mamma, restituite ciò che avete rubato&#8221;

L’appello ai ladri “Restituite ciò che avete rubato a una ragazza in difficoltà”

Forzato lo sportello dell’auto e rubata la borsa e le chiavi di casa di una giovane mamma in attesa: il furto è avvenuto nella mattina del 5 novembre in via Don Minzoni, a Piacenza.

A segnalare l’episodio sono alcuni residenti che si sono rivolti alla redazione facendo un appello ai ladri: restituire ciò che è stato rubato. “Nella borsa c’erano i soldi necessari per acquistare le cose per il bimbo che sta per nascere – scrivono nell’appello inviato in redazione – a chi magari legge e ha compiuto il gesto, fate la cosa giusta e restituite il maltolto perché veramente a questo giro avete preso ad una ragazza bisognosa. Non vuole vendicarsi ma solo riottenere ciò che è suo. Grazie per tutti coloro che vorranno aiutare o condividere”.