“Forzato lo sportello dell’auto di una futura mamma, restituite ciò che avete rubato”

A segnalare l’episodio sono alcuni residenti che si sono rivolti alla redazione facendo un appello ai ladri: restituire ciò che è stato rubato. “Nella borsa c’erano i soldi necessari per acquistare le cose per il bimbo che sta per nascere – scrivono nell’appello inviato in redazione – a chi magari legge e ha compiuto il gesto, fate la cosa giusta e restituite il maltolto perché veramente a questo giro avete preso ad una ragazza bisognosa. Non vuole vendicarsi ma solo riottenere ciò che è suo. Grazie per tutti coloro che vorranno aiutare o condividere”.