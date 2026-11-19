Grave incidente stradale nel pomeriggio del 19 novembre lungo la Statale 45, in provincia di Piacenza: è accaduto intorno alle 16 all’altezza di Fabiano di Rivergaro, dove due veicoli si sono scontrati frontalmente. Da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente: il bilancio è di quattro feriti, di cui uno – un uomo di 46 anni – in gravi condizioni.