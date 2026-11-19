Frontale sulla 45 a Fabiano, interviene l’elisoccorso: quattro feriti, uno è grave
Grave incidente nel pomeriggio a Fabiano, frazione di Rivergaro lungo la statale 45
Grave incidente stradale nel pomeriggio del 19 novembre lungo la Statale 45, in provincia di Piacenza: è accaduto intorno alle 16 all’altezza di Fabiano di Rivergaro, dove due veicoli si sono scontrati frontalmente. Da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente: il bilancio è di quattro feriti, di cui uno – un uomo di 46 anni – in gravi condizioni.
Sul posto hanno operato i sanitari del 118 – anche con l’eliambulanza giunta da Parma – intervenuti insieme ai vigili del fuoco. Il 46enne, dopo le prime cure, è stato trasportato in volo in codice rosso all’ospedale Maggiore di Parma, dove si trova ricoverato. Meno gravi le condizioni delle altre tre persone coinvolte (tra cui un quattordicenne), condotte per accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza. Dei rilievi si occupano i carabinieri della stazione di Agazzano.