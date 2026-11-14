Fumetti, manga e creatività animano il centro commerciale Gotico di Piacenza

Il mondo del fumetto e della cultura pop è protagonista al Centro Commerciale Gotico di Piacenza con Gotico Comics, un appuntamento che porta negli spazi della galleria un universo di creatività, illustrazione e passioni condivise.

Tra gli stand si possono scoprire fumetti, manga, pubblicazioni indipendenti, stampe e tavole illustrate, incontrando artisti e disegnatori impegnati anche in dimostrazioni dal vivo e nella realizzazione di illustrazioni. Spazio sopratutto alla cultura giapponese, con attività dedicate alla calligrafia orientale, e al cosplay, con personaggi e interpretazioni che portano sul palco l’immaginario di anime, manga e fumetti. L’evento è dedicato al celebre Hayao Miyazaki, autore tra gli altri del Castello errante di Howl e della Città incantata.