Fumetti, manga e creatività animano il centro commerciale Gotico di Piacenza
Sabato 14 e domenica 15 novembre a Piacenza, due giornate tra incontri, cosplay, laboratori e K-pop
Il mondo del fumetto e della cultura pop è protagonista al Centro Commerciale Gotico di Piacenza con Gotico Comics, un appuntamento che porta negli spazi della galleria un universo di creatività, illustrazione e passioni condivise.
Tra gli stand si possono scoprire fumetti, manga, pubblicazioni indipendenti, stampe e tavole illustrate, incontrando artisti e disegnatori impegnati anche in dimostrazioni dal vivo e nella realizzazione di illustrazioni. Spazio sopratutto alla cultura giapponese, con attività dedicate alla calligrafia orientale, e al cosplay, con personaggi e interpretazioni che portano sul palco l’immaginario di anime, manga e fumetti. L’evento è dedicato al celebre Hayao Miyazaki, autore tra gli altri del Castello errante di Howl e della Città incantata.
Un’occasione per avvicinarsi a un mondo creativo in continua evoluzione, dove arte, intrattenimento e cultura pop si incontrano, coinvolgendo appassionati, curiosi e visitatori di tutte le età.
Due giornate (il 14 e il 15 novembre) che trasformano la galleria del Gotico in un punto d’incontro per chi ama disegnare, leggere, creare e condividere la propria passione per il mondo dei fumetti.