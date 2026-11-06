Fuori dal centro storico addio maxinegozi: residenziale prevalente nelle 11 aree “libere” del Pug

C’è un principio cardine del nuovo piano urbanistico generale (Pug): fuori dal centro storico non c’è più spazio per nuove strutture commerciali. Ovvero all’interno di quella fascia urbanizzata compresa tra il perimetro della tangenziale e la cerchia delle mura non si potranno insediare medie e grandi strutture di vendita. Tuttavia dentro questo anello si trovano alcune porzioni di territorio urbano ancora “libere” che potranno essere oggetto di “accordi operativi” con operatori privati, i quali potranno costruire anche nuovi edifici seguendo le precise prescrizioni indicate dal piano. Ciascun accordo, prima di diventare operativo dovrà comunque passare al vaglio (e al voto) del consiglio comunale di Piacenza.

In tutto sono undici le aree con queste caratteristiche, di cui dieci di proprietà privata e una sola pubblica, quella che insiste tra Corso Europa e via Conciliazione nel comparto oggi urbanizzato dell’ex Unicem.

Quattro di queste superfici sono al centro dell’attenzione anche del consiglio comunale e di alcune prese di posizione ambientaliste che hanno sollevato allarmi su possibili mire cementificatorie. Le aree in questione sono quella di proprietà di un’azienda agricola di fianco all’Ipercoop di Montale, quella pubblica dell’ex Unicem, tra Corso Europa e via Conciliazione, un’area situata nei pressi della cooperativa “Il Germoglio” a fianco della di zona di insediamento del nuovo ospedale alla Madonnina, e infine una superficie a San Lazzaro in gran parte di proprietà dell’Università Cattolica, nei pressi della scuola elementare.

La filosofia del nuovo Pug – che dopo un lunghissimo iter amministrativo e di consultazione pubblica è all’esame finale del consiglio comunale – secondo i canoni della più volte citata legge urbanistica regionale che coordina le pianificazioni delle città non è più quella che assegna ad ogni area una precisa destinazione d’uso, quanto l’individuazione di alcuni paletti e parametri, secondo il principio di esclusione: in questo spazio non si può fare questo, mentre le azioni consentite dai criteri del Pug, che comunque impongono un’equilibrio tra costruito, servizi e verde ausiliario, possono essere ricomprese in un accordo operativo da definire coi proprietari, e che comunque dovrà affrontare il giudizio del consiglio comunale.

Secondo quanto prevede la scheda contenuta nel piano urbanistico in via di approvazione, per l’area di Montale (AO6 vicino all’Ipercoop) la funzione prevalente indicata è quella residenziale integrata con altre attività compatibili, compreso il commercio limitatamente agli esercizi di vicinato, in continuità con quelle esistenti lungo la direttrice della via Emilia. Non sono pertanto ammesse funzioni di artigianato produttivo e industria, logistica, medie strutture di vendita, attività di vendita all’ingrosso o grandi strutture di vendita. Gli interventi edilizi dovranno inoltre essere preceduti dalla realizzazione delle opere di mitigazione rispetto agli insediamenti produttivi esistenti.

Per quanto riguarda l’area collocata tra Corso Europa e via Conciliazione (AOP1), è la funzione pubblica quella che il Pug indica come prevalente. Significa che occorre valorizzare l’area di proprietà pubblica attraverso funzioni di utilità collettiva, anche attraverso un partenariato tra pubblico e privato, con attrezzature e spazi di interesse comunale integrati con residenze, esercizi di vicinato e terziario. Non saranno ammesse invece medie strutture di vendita alimentari, grandi strutture di vendita, attività produttive, artigianali, agricole o connesse, nè a usi speciali ad eccezione degli Orti Urbani.

L’area collocata nelle vicinanze della coop Il Germoglio (AO4) nei pressi della Madonnina contiene un bosco già vincolato, e viene consentito uno sviluppo di tipo residenziale connesso al nuovo ospedale. La scheda del Pug prescrive infatti che la residenza sia la funzione prevalente, integrata con altre attività compatibili compreso il commercio limitatamente agli esercizi di vicinato. Non sono ammesse funzioni di artigianato produttivo e industria, logistica, medie strutture di vendita, attività di vendita all’ingrosso o grandi strutture di vendita. Gli interventi edilizi dovranno essere preceduti dalla realizzazione delle opere di mitigazione rispetto agli insediamenti produttivi esistenti. Quanto alla porzione occupata dal bosco, è tutelata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, individuata dal Piano territoriale paesistico regionale e dalla pianificazione provinciale, e ha le caratteristiche di area boscata secondo il regolamento forestale. Nessuna trasformazione urbanistica potrà eliminarla.