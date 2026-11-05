Fuori porta: a Codogno riaprono le Stanze di Natale

Le porte di Palazzo Trivulzio, dimora nobiliare del secolo XV, si apriranno al pubblico venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 novembre per accogliere la sesta edizione de Le Stanze di Natale, mostra mercato di alto artigianato patrocinata dal Comune di Codogno. Nel cortile d’ingresso e nelle stanze piene di storia della dimora che ha ospitato San Luigi Gonzaga, in una magica atmosfera natalizia, più di quaranta espositori accuratamente selezionati proporranno prodotti di alto artigianato e oggettistica, composizioni di verde ed eccellenze gastronomiche.

Ci saranno abiti e accessori per grandi e piccini, gioielli e bijoux, tovaglie e oggettistica per la tavola, complementi d’arredo, coperte, profumi e candele, giochi e libri per bambini, decorazioni floreali, ghirlande e addobbi natalizi. Ci saranno: la collezione di abiti sartoriali di Cristina Parodi, i gioielli solidali a favore di Medici con l’Africa CUAMM, pashmine ricamate, zoccoli realizzati a mano su misura da un artigiano pellettiere, collane con pietre dure abbinate a camicie sartoriali, accessori da viaggio realizzati in tessuto tecnico e pelle, pigiami per tutta la famiglia, cosmetici naturali, abiti in velluto, maglieria in cashmere e capi in montone, gilet realizzati con tessuti preziosi e borse da viaggio cucite a mano utilizzando stoffe da tappezzeria. Per la tavola delle feste, oltre a tovaglie ricamate, ceramiche pop e stoviglie vintage, anche delle vere e proprie eccellenze gastronomiche: sarà presente una salumeria recentemente premiata dal Gambero Rosso come seconda migliore d’Italia, che proporrà salumi eccellenti e altri prodotti di gastronomia con i quali si potranno comporre confezioni natalizie, una pasticceria storica che proporrà panettoni tradizionali e un maestro pasticcere specializzato nella lavorazione del cioccolato. Torneranno i prodotti dolci e salati a base di erbe di montagna raccolte dalle donne Cimbre secondo l’antica tradizione del foraging.

All’interno della manifestazione tornerà RICORDI STAMPATI – Fotografia Popolare: uno studio fotografico pronto a catturare sguardi, sorrisi e attimi preziosi che si tradurranno in ritratti d’autore, stampati in bianco e nero, da custodire per sempre. Sul sito www.ricordistampati.com è già possibile prenotare il proprio ritratto fotografico. Nel cortile del palazzo, tra alberi, luci suggestive e bracieri scoppiettanti, sarà inoltre allestito un angolo bar per colazioni, aperitivi e qualche sorpresa. Nella selezione degli espositori è stato dato particolare risalto al fatto a mano, alla cura dei dettagli, alla qualità dei materiali, all’originalità delle proposte: insieme agli oggetti, gli artigiani porteranno le loro storie e sarà bello, per i visitatori, poterle conoscere. Le Stanze di Natale si apriranno anche all’arte con le terrecotte dello scultore Mario Pedrini. L’artista ci accompagnerà nel suo mondo fantastico sospeso tra sacro e profano. La sera del 19 novembre, nelle sale del palazzo, si terrà la cena benefica “Sotto le stelle d’Africa” alla presenza di don Dante Carraro, medico cardiologo e direttore di Medici con L’Africa CUAMM.