Furti “acrobatici” su camion in autostrada, 13 arresti. A Piacenza una base logistica

Tredici persone arrestate e un carico di merce rubata, per un valore di circa 700mila euro, recuperato e restituito ai proprietari. Ha coinvolto anche Piacenza l’operazione della Polizia stradale “Red wolf”, con l’arresto in flagranza di reato di 13 persone accusate di appartenere a un’organizzazione criminale specializzata nei furti di merce da mezzi pesanti in transito lungo la rete autostradale nazionale.

L’attività operativa – condotta dalla Squadra di polizia giudiziaria del Compartimento polizia stradale Emilia-Romagna, in collaborazione con i poliziotti delle Squadra di polizia giudiziaria della Sezione polizia stradale Pavia e delle Sottosezioni autostradali di Modena Nord e Forlì A14 – è partita – spiega la Polizia di Stato – da un episodio verificatosi nei mesi scorsi lungo l’autostrada A21, durante il quale un autoarticolato adibito al trasporto merci era stato oggetto di un tentativo di furto mentre era in movimento. “Gli accertamenti successivi – viene spiegato – hanno consentito di ricostruire l’azione criminale e individuare un gruppo criminale dedito ai cosiddetti “furti acrobatici” o “surfing”, caratterizzati dall’utilizzo di una tecnica particolarmente pericolosa che prevede l’avvicinamento di un veicolo al semirimorchio durante la marcia e l’accesso al vano di carico da parte di uno dei complici attraverso un’apertura praticata sul portellone posteriore. Le attività investigative hanno consentito di individuare gli appartenenti al gruppo, monitorare i loro spostamenti e documentarne l’operatività”.

Nella serata precedente agli arresti, gli investigatori hanno seguito un convoglio composto da diversi veicoli riconducibili all’organizzazione, osservandone i movimenti lungo l’autostrada A21. Durante il servizio di osservazione è stato individuato un mezzo pesante appena depredato, e il monitoraggio è proseguito senza interruzioni fino alla localizzazione dei luoghi utilizzati dalla banda come base logistica, nelle province di Pavia e Piacenza. Nelle prime ore del mattino gli operatori sono intervenuti simultaneamente presso due distinti immobili, procedendo all’arresto dei componenti del gruppo criminale. Nel corso delle perquisizioni è stato recuperato l’intero carico sottratto, costituito da beni di lusso, per un valore stimato di circa 700mila euro, successivamente restituito ai legittimi proprietari; sono stati anche sequestrati tutti i veicoli impiegati dall’organizzazione per la commissione dei reati.