“Il grave furto avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 novembre al Museo Kronos della Cattedrale di Piacenza non è soltanto un episodio di cronaca nera, ma un’offesa diretta alla storia, alla fede e all’identità stessa della nostra comunità. Ignoti si sono introdotti all’interno dei locali espositivi di via Prevostura, riuscendo in pochissimi istanti a saccheggiare gioielli votivi e preziosi d’oro antico custoditi nelle teche – testimonianze di devozione offerte nei secoli dai fedeli piacentini. Un colpo fulmineo che lascia sgomenti e che riporta con drammatica urgenza il tema della sicurezza al centro del dibattito cittadino” sostiene in una nota il coordinamento locale di Futuro Nazionale Piacenza.

“Quanto accaduto nel cuore religioso e storico di Piacenza è inaccettabile. Da tempo denunciamo che l’insicurezza in città non è affatto una semplice percezione, come qualcuno vorrebbe far credere, ma una realtà quotidiana che colpisce ormai indistintamente cittadini, commercianti e persino i luoghi simbolo della nostra tradizione. Esprimiamo la nostra piena vicinanza alla Diocesi di Piacenza-Bobbio, alla comunità dei fedeli e agli operatori del Museo Kronos, ringraziando al contempo i Carabinieri per il tempestivo intervento e per le indagini avviate con l’ausilio delle telecamere di sorveglianza. Tuttavia, non possiamo limitarci alla solidarietà di circostanza: serve un cambio di passo immediato”.