Un Comune unico dal 1° gennaio 2028, con una superficie di oltre 100 chilometri quadrati e 677 abitanti, al posto degli attuali tre Comuni di Cerignale, Corte Brugnatella e Zerba, in provincia di Piacenza. Lo prevede il progetto di legge della Regione Emilia-Romagna approvato dalla Giunta su proposta degli Enti Locali interessati e illustrata dall’assessore Davide Baruffi nel corso dei lavori della commissione Bilancio presieduta da Annalisa Arletti. Prima dell’approvazione definitiva dell’Assemblea legislativa la fusione dovrà essere sottoposta al voto di un referendum tra i cittadini dei tre Comuni interessati e solo in caso di esito favorevole, considerato complessivamente e tenuto conto dei risultati nei singoli comuni, si potrà procedere alla discussione e al voto definitivo in Assemblea legislativa. Anche il nome del futuro ente locale sarà definito dalla legge in base alla scelta dalle amministrazioni locali, votata nel referendum consultivo.