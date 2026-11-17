Fusione Cerignale, Corte Brugnatella e Zerba, il progetto in commissione regionale Bilancio
Per la nascita del nuovo Comune è necessario che la proposta raccolga la maggioranza dei consensi in un referendum tra i cittadini interessati, nella maggioranza dei Comuni
Un Comune unico dal 1° gennaio 2028, con una superficie di oltre 100 chilometri quadrati e 677 abitanti, al posto degli attuali tre Comuni di Cerignale, Corte Brugnatella e Zerba, in provincia di Piacenza. Lo prevede il progetto di legge della Regione Emilia-Romagna approvato dalla Giunta su proposta degli Enti Locali interessati e illustrata dall’assessore Davide Baruffi nel corso dei lavori della commissione Bilancio presieduta da Annalisa Arletti. Prima dell’approvazione definitiva dell’Assemblea legislativa la fusione dovrà essere sottoposta al voto di un referendum tra i cittadini dei tre Comuni interessati e solo in caso di esito favorevole, considerato complessivamente e tenuto conto dei risultati nei singoli comuni, si potrà procedere alla discussione e al voto definitivo in Assemblea legislativa. Anche il nome del futuro ente locale sarà definito dalla legge in base alla scelta dalle amministrazioni locali, votata nel referendum consultivo.
La commissione ha nominato come relatore di maggioranza il consigliere Lodovico Albasi (Pd). Il centrodestra ha annunciato che, nel corso della prossima seduta della commissione Bilancio, proporrà il consigliere Giancarlo Tagliaferri (FdI) come relatore di minoranza. Se nascerà, il nuovo Comune potrà godere dei finanziamenti statali e regionali straordinari previsti per i Comuni nati da fusione: i contributi statali saranno erogati per 17 anni, per un totale di circa 5 milioni (4.974.507 euro, pari a 292.618,05 all’anno); il sostegno regionale, invece, ammonterà a 77.670 euro all’anno per dieci anni, per complessivi 776.700 euro. Sempre per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il nuovo Comune avrà priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ferme restando le previsioni e le priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla Commissione europea. (Luca Molinari)