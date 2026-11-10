“Futuri possibili”, in Cattolica la facoltà di Scienze della Formazione si confronta con gli studenti

Guardare alle sfide con fiducia. Con sguardo costruttivo e rivolto al futuro. Combattere l’idea dell’inadeguatezza che spaventa giovani e meno giovani. Sapersi misurare con l’imperfezione, la caduta e l’errore. È questo il messaggio che è emerso dal convegno ‘Futuri possibili’, fortemente voluto dalla Facoltà di Scienze della Formazione nel campus di Piacenza, che ha raccolto nell’auditorium Gian Carlo Mazzocchi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore più di 350 studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio piacentino.

“Questa iniziativa ha lo scopo di incontrare le scuole, di condividere con gli studenti uno sguardo costruttivo sul futuro” ha spiegato Pierpaolo Triani, docente di Pedagogia generale e sociale. “Lo abbiamo fatto proponendo gli esiti dei nostri studi e delle ricerche scientifiche della Facoltà di Scienze della Formazione, ma anche incontrando le domande sul futuro che studentesse e studenti hanno sempre con loro”. In questa occasione sono state consegnate le borse di studio, istituite grazie al contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano e di Crédit Agricole, ad Anna Bassi, studentessa della triennale in Scienze dell’educazione e della formazione, e a Valentina Bonvissuto, studentessa della magistrale in Progettazione pedagogica coordinamento servizi infanzia adolescenza.

“Le ricerche spesso ci dicono che le ragazze e i ragazzi hanno una visione del futuro un po’ problematica e tendenzialmente negativa, complice il fatto che la narrazione che li circonda non è incoraggiante” ha raccontato Daniele Bruzzone, docente di Pedagogia generale e sociale. “Abbiamo dunque voluto questo momento per aiutare i giovani a ragionare sul futuro con maggiore fiducia. Il futuro è qualcosa che si costruisce insieme, e la nostra società molto individualista non li aiuta. La visione che generalmente viene restituita ai ragazzi, quella di una generazione fragile e vulnerabile, rischia di incidere sull’idea che essi si fanno di sé stessi. Vorremmo invece che i giovani guardassero verso le sfide che li attendono con fiducia”. “Il nostro lavoro di ricerca con i giovani di Piacenza ci ha dato un’indicazione chiara” ha aggiunto Sonia Ranieri, docente di Psicologia sociale. “Aver cercato e trovato un senso nella propria vita aiuta ad avere una visione più positiva di sé e del proprio futuro. Il significato è quindi una risorsa e una leva, ma non si costruisce da sola, bensì all’interno delle relazioni”.

Alla tavola rotonda con Daniele Bruzzone, Sonia Ranieri e Paola Ponti, moderata da Antonio Lizzadri, ricercatore di Filosofia teoretica, è seguito lo spettacolo “H725_La vita è un volo imperfetto” con Stefano Passarella, educatore esperienziale, clown e orientatore, e il dialogo con l’attore a cura di Laura Aimo, ricercatrice di Estetica. Hanno concluso l’incontro le testimonianze di Gianluca Bergomi, Simone Consani, Mariarosa Lommi, Altea Migliorini, Martina Taffurelli e Davide Tosi, studentesse e studenti di ieri e di oggi della Facoltà di Scienze della Formazione, in dialogo con Anna Paratici, coordinatrice delle attività di tirocinio. “Questo convegno nasce per incontrare le scuole del territorio e mettere a fattor comune i diversi saperi, ponendo in dialogo prospettive diverse con un approccio interdisciplinare” ha spiegato Paola Ponti, docente di Letteratura italiana contemporanea. “Il tema di quest’anno, come immaginiamo di poter contribuire alla costruzione di un futuro, lo ha reso una giornata particolarmente positiva perché gli studenti hanno ricevuto diversi stimoli, e sono stati i veri protagonisti dell’incontro attraverso le loro domande e l’interazione nello spettacolo teatrale”.