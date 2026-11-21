Un percorso professionale costruito attraversando ambiti molto diversi della sanità pubblica, dall’epidemiologia alla programmazione, dal controllo di gestione allo sviluppo organizzativo e professionale fino alle relazioni sindacali. E ora una nuova sfida a Piacenza, alla guida di Amministrazione rete ospedaliera e territoriale. Gabriella Antolini, nuovo direttore della struttura, arriva a Piacenza dopo una lunga esperienza nelle aziende del Servizio sanitario nazionale. “Ho avuto la possibilità di lavorare in differenti ambiti dell’organizzazione aziendale – sottolinea -. Cambiare è stato ogni volta impegnativo, perché significa in qualche modo ripartire, ma è stato anche molto arricchente: ogni esperienza mi ha permesso di aggiungere un nuovo punto di osservazione sull’organizzazione sanitaria, consentendomi di maturare una visione più ampia e di comprendere meglio le connessioni tra le diverse parti dell’organizzazione, le attività strategiche e i rapporti con la Regione, gli enti e le altre strutture con cui un’Azienda sanitaria è chiamata a confrontarsi”.

L’arrivo a Piacenza nasce dal desiderio di affrontare una nuova sfida professionale. “Le sfide mi piacciono. Dopo diversi anni nello sviluppo organizzativo e professionale e nelle relazioni sindacali sentivo il desiderio di misurarmi con altri ambiti”. A rendere particolarmente stimolante il nuovo incarico è anche la significativa dimensione della struttura sia in termini di risorse umane da gestire che di ambiti di attività di cui occuparsi . Sono circa 85 i professionisti che fanno riferimento all’Amministrazione rete ospedaliera e territoriale, distribuiti prevalentemente a Piacenza, ma presenti anche nelle diverse sedi aziendali e almeno quattro i grandi differenti filoni di attività. “È una struttura che attraversa numerosi ambiti della vita aziendale e affianca quotidianamente professionisti e servizi. Tra le attività ci sono la gestione dei processi amministrativi legati alla libera professione, il recupero crediti, il monitoraggio delle risorse economiche e delle attività dei dipartimenti territoriali tra i quali Salute mentale dipendenze patologiche e Sanità pubblica, oltre al supporto amministrativo ai dipartimenti clinici. L’obiettivo è garantire una gestione e un controllo attenti dei processi, ma anche lavorare sulla loro evoluzione e innovazione. Dove possibile dobbiamo puntare alla semplificazione e alla digitalizzazione, collaborando con le diverse articolazioni aziendali”.