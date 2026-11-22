Nibbiano sotto di due reti contro il Leon in casa (0-2) DIRETTA
Gare interne per le formazioni piacentine, Nibbiano e Fiorenzuola
NIBBIANO&VALTIDONE – LEON 0-2 (in campo)
Goglino al 28′, Sadaj al 38′
Fine del primo tempo coi padroni di casa sotto di due reti.
GOL – Raddoppio degli ospiti con Sadaj al 38′
GOL – Nibbiano che va sotto al 28′, Leon passa con Goglino.
LE FORMAZIONI ufficiali
NIBBIANO&VALTIDONE: Guerci, Alcibiade, Tambussi, Suardi, Castegnaro, Boateng, Lancellotti, Panigada, Boschetti. Minasola, Grasso. All. Rastelli
LEON: Leto, Gervasoni, Redondi, Lancini, Castelli, Mascheroni, Chiabotto, Bolis, Sadaj, Goglino, Bonseri. All. Joelson
Arbitro: Riccardo Teodoli di Aprica.
Gara interna la capolista Nibbiano&Valtidone, contro la Leon sul campo di Borgonovo dalle 14,30.
Gara complicata anche per il Nibbiano, a caccia di una vittoria che manca ormai da tre turni. Grazie al punto prezioso conquistato domenica in una gara giocata per oltre un tempo in inferiorità numerica per l’espulsione di Hasanaj (per lui 4 giornate di squalifica), i valtidonesi hanno mantenuto la vetta della classifica a braccetto con il Chievo ma devono ormai guardarsi le spalle dagli inseguitori, in primis Piacenza (a -2) e Milan Futuro (-3 ma con una gara ancora da recuperare); il Nibbiano – che in settimana ha ufficializzato l’ingaggio del giovane difensore Fabian Hallidri – proverà a riprendere la corsa, anche se l’impegno che attende la squadra di Rastelli è tutt’altro che agevole contro una Leon protagonista di un’ottima prima parte di stagione e saldamente nelle zone alte della classifica con 21 punti (e una partita in meno).
FIORENZUOLA – VIRTUS CISERANO 0-0
Sempre più critica invece la situazione in casa Fiorenzuola: i rossoneri nell’ultimo turno contro la Virtus Verona hanno incassato la terza sconfitta consecutiva restando all’ultimo posto in solitaria, a sette punti dalla salvezza diretta. Il ritorno di Araldi in panchina non ha portato la scossa sperata, ma i valdardesi devono ora cambiare passo per provare a dare una svolta ad una stagione finora da dimenticare. La società continua a muoversi sul mercato (nelle ultime ore è arrivato il centrocampista Nicholas Saggionetto), nel frattempo ci si attende una reazione in campo a partire da domenica, quando al Pavesi arriverà la Virtus Ciserano per un altro scontro salvezza. La formazione bergamasca precede i rossoneri di 4 punti e arriva da due ko consecutivi, l’ultimo nella sfida interna con lo Scanzorosciate.