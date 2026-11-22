Gara complicata anche per il Nibbiano, a caccia di una vittoria che manca ormai da tre turni. Grazie al punto prezioso conquistato domenica in una gara giocata per oltre un tempo in inferiorità numerica per l’espulsione di Hasanaj (per lui 4 giornate di squalifica), i valtidonesi hanno mantenuto la vetta della classifica a braccetto con il Chievo ma devono ormai guardarsi le spalle dagli inseguitori, in primis Piacenza (a -2) e Milan Futuro (-3 ma con una gara ancora da recuperare); il Nibbiano – che in settimana ha ufficializzato l’ingaggio del giovane difensore Fabian Hallidri – proverà a riprendere la corsa, anche se l’impegno che attende la squadra di Rastelli è tutt’altro che agevole contro una Leon protagonista di un’ottima prima parte di stagione e saldamente nelle zone alte della classifica con 21 punti (e una partita in meno).