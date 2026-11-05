Garante dei minori, “Una professionista che ha sempre operato nell’interesse delle istituzioni”

“Difendiamo l’operato della Garante dei minori Claudia Giudici e quello di un’eccellenza regionale apprezzata in tutto il mondo come Reggio Children. Lo facciamo con convinzione e anche con un po’ di amarezza, perché quello della Garante è un istituto indipendente e, pur nel pieno rispetto del diritto di ciascun consigliere di esercitare il proprio ruolo di controllo, non possiamo condividere valutazioni che rischiano di mettere in discussione la professionalità e l’onorabilità di una persona”. Maurizio Fabbri, presidente dell’Assemblea legislativa, risponde così di fronte alla lettera rivolta alla stampa con la quale il vicepresidente dell’Assemblea, il piacentino Giancarlo Tagliaferri Tagliaferri attribuisce all’ufficio della Garante ritardi nella gestione dei casi segnalati e solleva interrogativi sulla compatibilità tra l’incarico di Garante regionale dell’infanzia e quello di coordinatrice d’area di Reggio Children. Con lui anche altri quattro membri dell’Ufficio di presidenza: Valentina Castaldini (FI), Barbara Lori e Marcella Zappaterra (PD), Paolo Trande (Avs).

“Ci sarà modo per valutare, da un punto di vista tecnico, l’operato della Garante, eletta dall’Assemblea legislativa, nei tempi opportuni e nelle sedi opportune: l’Aula, le commissioni, l’Ufficio di Presidenza. I risultati si valutano al termine di un percorso: il fatto che una pratica non sia ancora chiusa non significa che non vi si stia lavorando. Alcune questioni che coinvolgono i minori restano necessariamente aperte a lungo perché richiedono numerosi interlocuzioni e approfondimenti”. I consiglieri chiariscono “Dalla lettura degli atti ispettivi presentati, emerge una non piena comprensione della natura e delle funzioni dell’istituto della Garante. Il suo compito non è semplicemente quello di fornire risposte immediate o chiudere pratiche, ma intervenire a tutela dei diritti dei minori, impiegando il tempo necessario. Confondere una questione ancora aperta con una questione inevasa significa non cogliere la specificità di questo ruolo”.