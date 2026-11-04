A Trento Gas Sales si arrende al quinto set dopo la rimonta (3-2)

ITAS TRENTINO – GAS SALE BLUENERGY VOLLEY 3-2 (25-16; 25-20: 23-25; 18-25; 15-8) FINALE

Prima sconfitta stagionale per Gas Sales Bluenergy Piacenza sul campo dell’Itas Trentino nel turno infrasettimanale. I biancorossi sono stati autori di una grande rimonta da 2 a 0 a 2 a 2, ma nel tie break hanno ceduto nettamente ai padroni di casa per 15 a 8.

A Trento si interrompe la corsa dei biancorossi. Dante Boninfante: “Torniamo con un punto, bravi i ragazzi a crederci fino alla fine”.

Si ferma alla BTS Arena la striscia vincente di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, superata per 3-2 (25-16, 25-20, 23-25, 18-25, 15-8) dall’Itas Trentino nel big match della quarta giornata di Superlega Credem Banca. La sfida tra due squadre ancora imbattute e a punteggio pieno della classifica premia i padroni di casa, al termine di una gara intensa e combattuta.

In un confronto che metteva di fronte due delle principali protagoniste del campionato, i biancorossi hanno sofferto e faticato nei primi due set a tenere il passo lottato di una Trento capace di esprimere grande continuità soprattutto nei momenti decisivi dei set.

La formazione piacentina dal terzo set in avanti ha cambiato ritmo e risposto colpo su colpo all’aggressività dei trentini e hanno conquistato la possibilità di giocare il tie break. Dove la differenza l’ha fatta il turno in battuta di Faure.

Una battuta d’arresto che non cancella quanto di buono mostrato nelle prime uscite stagionali e che rappresenta un’importante tappa nel percorso di crescita del gruppo.

Archiviata la trasferta di Trento, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si concentra sulla prossima sfida di campionato in programma domenica 8 novembre (ore 18) al PalabancaSport: avversaria Rana Verona.

La sfida – Coach Dante Boninfante in avvio ha schierato Paolo Porro e Bovolenta in diagonale, Comparoni e Galassi al centro, Robinson e Zlatanov alla banda, Domenico Pace è il libero. Dall’altra parte della rete Marcelo Mendez manda in campo la diagonale Sbertoli e Faure, Flavio e Nedeljkovic al centro, Michieletto e Lavia alla banda, Laurenzano è il libero.

Trento parte subito forte con due block in e capitalizzando un paio di errori in attacco dei biancorossi: 7-3 e coach Boninfante a chiamare tempo. Alla ripresa del gioco diagonale di Zlatanov ma sono i padroni di casa ad allungare ancora (11-5) ringraziando per un nuovo errore in attacco dei biancorossi. Sul 14-9 dentro Gutierrez per Robinson, due errori in battuta e uno in attacco nel giro di quattro scambi lanciano Trento sul 17-11, muro secco di Flavio per il 22-15, Faure consegna ai dolomitici nove set point (24-15), l’errore in battuta di Bovolenta fa calare il sipario sul primo parziale.

Sul 4-1 per i padroni di casa dentro Gutierrez per Robinson, Trento è attentissimo a muro e un block in lo proietta sul più quattro (6-2) con Boninfante che stoppa tutto e parla ai suoi. Trento viaggia forte, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza fatica e commette qualche errore di troppo dalla linea dei nove metri, i dolomitici ringraziano e si portano sul 18-12. Sono cinque i set point per i padroni di casa (24-19) che chiudono alla seconda possibilità con Lavia.

In casa biancorossa McHenry e Iyegbekedo restano in campo così pure Gutierrez. Trento non fa sconti e parte subito forte (4-1), Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza piano piano recupera e quando si porta ad una lunghezza (9-8) Mendez chiama il primo time out della serata. Trento riparte, l’ace di Michieletto vale il 13-9, time out di Boninfante e al rientro in campo nuovo punto dei padroni di casa. I biancorossi si portano ad una lunghezza in più occasioni e trovano la parità a quota ventidue con il block in di Porro. Time out di Trento e alla ripresa del gioco è Nedeljkovic a segnare punto (23-22), Gutierrez per il 23 pari, set point biancorosso con Gutierrez (23-24) che poi chiude.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza esce bene dai blocchi di partenza, l’ace di Gutierrez vale il più tre (6-9) con Mendez a chiamare time out, block in di Zlatanov ed è 6-11, l’ace di McHernry manda i suoi sul più sei (7-13). Trento risponde con l’ace di Michieletto (9-13) e Boninfante chiama tempo, nuovo ace del mancino dolomitico (10-13). Bovolenta, Gutierrez ed ace di Porro (13-19) Piacenza riparte e obbliga Mendez al secondo time out, alla ripresa del gioco nuovo ace di Porro (13-20). L’ace di Sbertoli vale il meno cinque (16-21), Iyegbekedo consegna ai suoi otto set point (16-24) che chiudono alla terza occasione, si va al tie break.

C’è Galassi per Iyegbekedo, è McHenry a mettersi in mostra con un block in e un primo tempo, Zlatanov e Gutierrez completano l’opera (3-5), Trento impatta a quota cinque e mette la freccia con Adriano (6-5). Ace di Faure, time out di Boninfante, block in di Trento e si va al cambio campo con i dolomitici avanti di tre (8-5). Faure continua dalla linea dei nove metri, Trento vola (11-5) e piazza un parziale di 8-0, Piacenza subisce, la luce di è spenta, sono sette i match ball per i padroni di casa (14-7) che chiudono alla seconda occasione con Adriano.

Dante Boninfante: “Nei primi due set non ho nulla da recriminare ai ragazzi, Trento è stata ingiocabile, non ha sbagliato nulla. Il terzo è stato molto difficile ma averlo vinto ci ha dato la spinta per vincere anche il quarto. Il tie break è stato condizionato dalla serie in battuta di Faure, un turno lungo che non ci ha permesso di giocare come possiamo e sappiamo. Torniamo a casa con un punto ottenuto su un campo difficile e qualche recriminazione, bravi i ragazzi a crederci anche quando siamo stati sotto di due set”.

Paolo Porro: “Giocare in questo palazzetto non è facile, nei primi due set abbiamo avuto ben poche occasioni, Trento non ha sbagliato nulla. Peccato aver subito quel filotto in battuta nel quinto set, ma possiamo essere soddisfatti anche se qualche recriminazione ci può essere”.

Il tabellino

Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 3-2

(25-16, 25-20, 23-25, 18-25, 15-8)

Itas Trentino: Nedeljlovic 9, Sbertoli 3, Michieletto 14, Flavio 10, Faure 17, Lavia 13, Laurenzano (L), Roberti, Adriano 11. Ne: Zonta, Gollini (L), Bossi, De Zaiacomo, Torwie. All. Mendez.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Zlatanov 15, Comparoni 2, Bovolenta 16, Robinoson 4, Galassi 1, Porro 5, Pace (L), Gutierrez 13, Brborić, McHenry 9, Leon 1, Travica, Iyegbekedo 3. Ne: Rizzo. All. Boninfante.

Arbitri: Piana di Modena, Puecher di Padova.

Note: durata set 25’, 22’, 26’, 26’ e 13’ per un totale di 112’. Spettatori 2942 per un incasso di 1947’0 euro. MVP: Adriano. Itas Trentino: battute sbagliate 19, ace 7, muri punto 8, errori in attacco 4, ricezione 47% (22% perfetta), attacco 56%. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 19, ace 6, muri punto 7, errori in attacco 8, ricezione 40% (15% perfetta), attacco 52%.