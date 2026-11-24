Nel corso degli ultimi anni la sfida tra marchigiani e biancorossi è diventata una classica del campionato

Settima giornata d’andata del campionato di SuperLega Credem Banca e Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sarà impegnata domenica 29 novembre (ore 17) all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche nel big match con Cucine Lube Civitanova. Nel corso degli ultimi anni la sfida tra marchigiani e biancorossi è diventata una classica del campionato, spesso decisiva nella corsa alle posizioni di vertice e capace di regalare spettacolo ed equilibrio. A rendere ancora più interessante la sfida è la qualità dei roster. Da una parte la tradizione vincente della Lube, società tra le più titolate del volley italiano; dall’altra una giovane Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che negli ultimi anni si è stabilmente inserita nell’élite nazionale, raggiungendo importanti traguardi in Italia e in Europa con la vittoria dell’ultima CEV Volleyball Cup.

Sfida numero diciotto quella in arrivo contro la formazione marchigiana. Sono diciassette i precedenti tra le due squadre, quattordici in Regular Season, uno in Semifinale della Del Monte Supercoppa nella stagione 2023-2024 e due nei Play Off 5° Posto giocati alla fine della stessa stagione. Il bilancio è di quattordici successi per Civitanova, mentre in tre occasioni è stata Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ad esultare, due volte in trasferta ed una davanti al pubblico di casa. Nella scorsa stagione le due squadre si sono affrontate due volte in Regular Season: nella quinta giornata di andata al PalabancaSport sono stati i biancorossi ad imporsi per 3-0 (29-27, 28-26, 25-22) mentre nella sfida di ritorno in terra marchigiana è stata la Lube ad imporsi per 3-1 (25-21, 28-26, 18-25, 25-21).

Il match con il punteggio più alto tra le due squadre risale alla gara di andata della stagione 2023-2024: decima giornata, Civitanova si impose al PalabancaSport al tie break e la partita registrò 219 punti globali. Per quanto riguarda il set “più combattuto”, invece, si parla della stagione 2020-2021: quinta giornata di andata, al PalabancaSport il primo parziale andò ai marchigiani per 31-29 e a fine gara fu la Lube a festeggiare lasciando ai biancorossi piacentini un solo set. Il parziale più agevole è datato stagione 2019-2020, prima giornata di ritorno: a Piacenza la formazione marchigiana si impose nel terzo set per 25-13 e si aggiudicò la gara senza lasciare set ai padroni di casa.

GLI IMPEGNI DELLE GIOVANILI – Le formazioni del Settore Giovanile di Gas Sales Bluenergy Piacenza sono pronte a proseguire il loro percorso per la stagione sportiva 2026/2027. Ecco tutti gli impegni della settimana. La squadra di Serie B, guidata in panchina dal primo allenatore Matteo Antonucci, si appresta ad affrontare Volley Veneto Bardolino: la gara valida per la settima giornata del campionato nazionale si giocherà sabato 28 novembre alle ore 17 in Palestra Salvadè (ex Pontieri). La formazione di Serie D, inoltre, guidata in panchina dal primo allenatore Marco Lenzi, sarà anch’essa impegnata sabato 28 novembre nel suo sesto incontro stagionale: stavolta gli avversari saranno i ragazzi della Polisportiva Baganzola A.S.D. e la gara si giocherà sempre in Palestra Salvadè (ex Pontieri) alle ore 20.