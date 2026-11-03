Gas Sales Bluenergy, il programma della settimana delle formazioni giovanili
Quarta gara stagionale per Serie B, terzo impegno per Serie D. Under 17 in campo due volte, Under 14 al Torneo Ruscigno. Doppio impegno casalingo per Under 12, giocano anche le Under 19
Le formazioni di Young Gas Sales Bluenergy Piacenza sono pronte a proseguire il loro percorso per la stagione sportiva 2026/2027. Ecco tutti gli impegni della settimana.
La squadra di Serie B, guidata in panchina dal primo allenatore Matteo Antonucci, si appresta ad affrontare la Pallavolo Val Chisone di Pinerolo in trasferta nella gara valida per la quarta giornata del campionato nazionale, sabato 7 novembre alle ore 20:30. La formazione di Serie D, guidata in panchina dal primo allenatore Marco Lenzi, sarà invece impegnata lo stesso giorno, alla medesima ora, nel suo terzo incontro stagionale: stavolta gli avversari saranno i ragazzi di Bassa Reggiana Volley. Questa sera, martedì 3 novembre alle ore 19:00, giocherà anche la Under 19 Rossa contro Monkey Du VBSM in trasferta.
Questa settimana, l’Under 17 scenderà in campo due volte: mercoledì 4 novembre alle ore 20 presso la Palestra Salvadè (ex Pontieri) contro Pallavolo Bologna e domenica 8 novembre alle ore 16 in trasferta contro Modena Volley. Impegno per l’Under 19 Bianca domenica 8 novembre alle ore 11 in trasferta contro Volley Scandiano. Novità interessante per l’Under 14, che prenderà parte al Torneo Ruscigno organizzato a Modena sabato 7 e domenica 8 novembre. Infine, proseguiranno il loro percorso anche i ragazzi dell’Under 12, impegnati in Palestra Salvadè (ex Pontieri) a Piacenza in una doppia gara contro Mil Sabores Nure domenica 8 novembre alle ore 16 e 16:30.