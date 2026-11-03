Gas Sales Bluenergy, il programma della settimana delle formazioni giovanili

Le formazioni di Young Gas Sales Bluenergy Piacenza sono pronte a proseguire il loro percorso per la stagione sportiva 2026/2027. Ecco tutti gli impegni della settimana.

La squadra di Serie B , guidata in panchina dal primo allenatore Matteo Antonucci , si appresta ad affrontare la Pallavolo Val Chisone di Pinerolo in trasferta nella gara valida per la quarta giornata del campionato nazionale, sabato 7 novembre alle ore 20:30 . La formazione di Serie D , guidata in panchina dal primo allenatore Marco Lenzi , sarà invece impegnata lo stesso giorno, alla medesima ora, nel suo terzo incontro stagionale: stavolta gli avversari saranno i ragazzi di Bassa Reggiana Volley . Questa sera, martedì 3 novembre alle ore 19:00 , giocherà anche la Under 19 Rossa contro Monkey Du VBSM in trasferta.

Questa settimana, l’Under 17 scenderà in campo due volte: mercoledì 4 novembre alle ore 20 presso la Palestra Salvadè (ex Pontieri) contro Pallavolo Bologna e domenica 8 novembre alle ore 16 in trasferta contro Modena Volley. Impegno per l’Under 19 Bianca domenica 8 novembre alle ore 11 in trasferta contro Volley Scandiano. Novità interessante per l’Under 14, che prenderà parte al Torneo Ruscigno organizzato a Modena sabato 7 e domenica 8 novembre. Infine, proseguiranno il loro percorso anche i ragazzi dell’Under 12, impegnati in Palestra Salvadè (ex Pontieri) a Piacenza in una doppia gara contro Mil Sabores Nure domenica 8 novembre alle ore 16 e 16:30.