Per Sergio Ferrari, classe 2012, si tratta di un ulteriore riconoscimento del percorso intrapreso e del lavoro svolto quotidianamente con la maglia di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. La convocazione rappresenta motivo di soddisfazione per tutto il club, che continua a vedere valorizzato il proprio impegno nella formazione e nello sviluppo dei giovani talenti. Ferrari, alto un metro e 96 centimetri, piacentino con mamma brasiliana, ha iniziato a giocare a pallavolo nel gennaio 2024 e in questa stagione è nel roster della formazione Under 15 biancorossa. La scorsa stagione ha inoltre esordito in serie D. “La convocazione di Sergio – sottolinea il padre Giuseppe Ferrari – a questo nuovo stage con la maglia azzurra è motivo di grande orgoglio per tutti noi. Sergio sta vivendo un percorso di crescita importante grazie al lavoro svolto con il settore giovanile di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, una società a cui siamo molto legati e che gli sta offrendo l’opportunità di migliorarsi ogni giorno sia come atleta sia come ragazzo. Il rapporto con Matteo Antonucci Responsabile Tecnico del settore giovanile della società e con Marco Lenzi allenatore di Sergio è ottimo, questa convocazione per Sergio rappresenta un ulteriore stimolo a continuare a lavorare con umiltà, dedizione e spirito di sacrificio. Ringraziamo i tecnici della Nazionale per la fiducia accordata e Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per il supporto costante. Siamo certi che questa esperienza sarà preziosa per il suo percorso sportivo e umano”.