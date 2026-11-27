Sono stati ufficializzati dalla Lega Pallavolo date e orari di gioco nonché la programmazione televisiva delle gare tra l’undicesima giornata d’andata e quarta giornata di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca 2025-2026. Ogni turno vedrà almeno una sfida protagonista su Rai Sport garantendo visibilità anche sulla piattaforma RaiPlay e, dal 6 dicembre, tre su DAZN. La piattaforma streaming di Volleyball World, VBTV, trasmetterà tutte le gare di SuperLega. Nessuna partita di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, dall’undicesima giornata d’andata alla quarta giornata di ritorno, sarà trasmessa da Rai Sport, quattro su DAZN e logicamente tutte cinque su VBTV.