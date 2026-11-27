Gas Sales Bluenergy, ufficiali date e orari fino alla quarta giornata di ritorno: il programma
Nessuna partita dei biancorossi sarà trasmessa da Rai Sport, quattro saranno invece visibili su Dazn
Sono stati ufficializzati dalla Lega Pallavolo date e orari di gioco nonché la programmazione televisiva delle gare tra l’undicesima giornata d’andata e quarta giornata di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca 2025-2026. Ogni turno vedrà almeno una sfida protagonista su Rai Sport garantendo visibilità anche sulla piattaforma RaiPlay e, dal 6 dicembre, tre su DAZN. La piattaforma streaming di Volleyball World, VBTV, trasmetterà tutte le gare di SuperLega. Nessuna partita di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, dall’undicesima giornata d’andata alla quarta giornata di ritorno, sarà trasmessa da Rai Sport, quattro su DAZN e logicamente tutte cinque su VBTV.
La partita di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza con Itas Trentino si giocherà al PalabancaSport sabato 26 dicembre alle ore 19 ed è valida per la prima giornata di ritorno del campionato. La gara con Tinet Prata di Pordenone, che si giocherà al PalabancaSport domenica 20 dicembre (ore 18), valida per l’undicesima ed ultima giornata di andata, sarà trasmessa da VBTV, mentre su DAZN e VBTV verranno trasmesse le gare con Valsa Group Modena, che si giocherà a Modena domenica 3 gennaio 2027 (ore 19) e valida per la seconda giornata di ritorno, con Cucine Lube Civitanova, terza giornata di ritorno al PalabancaSport domenica 10 gennaio 2027 (ore 16) e la gara con Sir Sua Scai Perugia (quarta giornata di ritorno) in programma a Perugia mercoledì 13 gennaio 20127 (ore 20.30). Di seguito le partite dei biancorossi dall’undicesima d’andata e quarta di ritorno:
11ª Giornata
Domenica 20 dicembre, ore 18
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Tinet Prata di Pordenone
Diretta VBTV
1ª Giornata ritorno
Sabato 26 dicembre, ore 19
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Itas Trentino
Diretta DAZN e VBTV
2ª Giornata ritorno
Domenica 3 gennaio 2027, ore 19
Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza
Diretta DAZN e VBTV
3ª Giornata ritorno
Domenica 10 gennaio 2027, ore 16.00
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Cucine Lube Civitanova
Diretta DAZN e VBTV
4ª Giornata ritorno
Mercoledì 13 gennaio 2027, ore 20.30
Sir Susa Scai Perugia – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza
Diretta DAZN e VBTV