Gas Sales in trasferta a Trento, Travica “Test per capire se siamo vicino ad un livello alto alto”

Quarta giornata di SuperLega Credem Banca e subito una sfida dal sapore di alta classifica. Mercoledì 4 novembre, con fischio d’inizio alle ore 20.30 (diretta su DAZN e VBTV) alla BTS Arena di Trento, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sarà ospite dell’Itas Trentino in uno dei big match del turno infrasettimanale. Una sfida tra imbattute, un confronto tra due candidate alle posizioni di vertice e la possibilità di lanciare un messaggio importante al campionato: a Trento va in scena uno dei primi grandi incroci della stagione. Ad affrontarsi saranno infatti due delle squadre che hanno iniziato nel migliore dei modi la stagione, entrambe a punteggio pieno dopo le prime tre giornate di campionato. Un confronto che mette in palio punti pesanti e che offrirà già importanti indicazioni sugli equilibri del campionato.

La formazione biancorossa arriva all’appuntamento forte di un avvio perfetto, impreziosito dal successo ottenuto nell’ultima giornata sul campo di Cisterna. Tre vittorie in altrettante gare e la consapevolezza di poter competere ai massimi livelli contro qualsiasi avversario. Dall’altra parte della rete ci sarà un’Itas Trentino che, come Piacenza, non ha ancora lasciato punti per strada. La squadra trentina potrà contare sul fattore campo e su un organico di assoluto valore, costruito per recitare un ruolo da protagonista sia in Italia sia in Europa. Per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sarà un test significativo per misurare il proprio stato di crescita e dare continuità a un inizio di stagione che ha confermato qualità tecniche, solidità e carattere del gruppo guidato da coach Dante Boninfante.

Dragan Travica (Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza): “Veniamo da una vittoria importante a Cisterna, una trasferta sempre difficile, una squadra che ha dimostrato un’altra volta di essere in salute, noi non siamo stati brillanti e lucidi come nelle prime due uscite però sapevamo che sarebbe stato complicato e siamo stati bravi ad essere cinici e portare a casa il risultato pieno. Ora la questione è cercare di recuperare le forze, a livello mentale quella con Cisterna è stata una partita dispendiosa e mercoledì ci attende una partita molto tosta, Trento è una squadra di primissimo livello, giocano in casa, sarà per noi un grande test. Cercheremo di capire un’altra volta se abbiamo diminuito quel gap dalle squadre top del campionato che avevamo lo scorso anno, se ci siamo avvicinati a un livello alto alto. Trento è una squadra eccellente con grandi interpreti sia a livello individuale che di squadra, noi abbiamo voglia di dimostrare di essere lì accanto a loro”.

L’avversario Itas Trentino – Dall’altra parte della rete c’è Itas Trentino che in classifica, dopo tre partite, è a punteggio pieno insieme a Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e Cucine Lube Civitanova. Dopo l’ultima stagione costellata da infortuni, i dolomitici si sono rimessi ai nastri di partenza della SuperLega con rinnovate ambizioni e con un roster ancora più profondo. L’esperienza dell’ultimo campionato ha infatti consigliato la dirigenza di allestire un organico che risulta principalmente rinforzato nella qualità e quantità di alternative di cui l’allenatore Marcelo Mendez potrà disporre. L’unica novità del sestetto titolare è però rappresentata dal centrale serbo Aleksandar Nedeljkovic che porta ulteriore sostanza in un fondamentale come quello del muro dove la squadra era già ben predisposta. La curiosità maggiore è quindi rappresentata dall’arrivo dello schiacciatore brasiliano Adriano, sarà lui a dare respiro in posto 4 alla coppia Daniele Lavia e Alessandro Michieletto. Il campionato sarà solo uno dei quattro obiettivi che Itas Trentino mette nel mirino, tenendo conto anche della presenza alla Final Four di Del Monte® Supercoppa, della Wild Card concessa dalla CEV per la Champions League e della corsa ad uno degli otto posti per i Quarti di Finale di Coppa Italia.

Marcelo Mendez (allenatore Itas Trentino): “Il campionato è appena iniziato ma è sicuro che partite come queste sono molto attese e possono significare tanto nel nostro percorso in regular season. Piacenza sino ad ora non ha sbagliato un colpo e ha confermato di avere una rosa profonda e di qualità; ci attende un compito difficilissimo, ma credo che per ogni giocatore e per ogni allenatore siano queste le partite più belle da vivere; noi avremo la fortuna di giocarne due in casa nel giro di pochi giorni e cercheremo di sfruttare al massimo il fattore campo, ben sapendo che per ottenere un risultato positivo bisogna soprattutto giocare bene a pallavolo”.

PRECEDENTI: 29 (7 successi Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, 22 successi Itas Trentino).

EX: Gianluca Galassi a Trento nella stagione 2014-2015; Domenico Pace a Trento nelle stagioni 2022-2023 e 2023-2024. Allenatori: Dante Boninfante a Trento nel le stagioni 2027-2018, 2018-2019 e 9-2020.

A caccia di record:

In carriera tutte le competizioni: Dragan Travica (Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza) – 2 muri vincenti ai 300; Theo Faure (Itas Trentino) – 17 punti ai 1500 e 5 muri vincenti ai 100;

Riccardo Sbertoli (Itas Trentino) – 2 muri vincenti ai 300.

In carriera Regular Season: Alessandro Bovolenta (Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza) – 10 punti ai 1500: Theo Faure (Itas Trentino) – 16 attacchi vincenti ai 1000; Federico Roberti (Itas Trentino) – 5 battute vincenti ai 100 e 2 muri vincenti ai 100.

SuperLega Credem Banca 2026-2027

4ª giornata

Mercoledì 2 novembre 2026, ore 20.30

Acqua Sant’Anna Cuneo – Vero Volley Monza

Cucine Lube Civitanova – Valsa Group Modena

Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

Sir Susa Scai Perugia – Cisterna Volley

Rana Verona – Allianz Milano

Vero Volley Monza – Sir Susa Scai Perugia

Lunedì 16 novembre 2026, ore 20.30

Pallavolo Padova – Tinet Prata di Pordenone