Gas Sales: via alla prevendita dei biglietti per la gara con Perugia del 22 novembre

Archiviata la vittoria casalinga con Rana Verona e il quinto turno di SuperLega, per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza prende il via una settimana particolare, senza impegni di campionato. La SuperLega Credem Banca osserverà infatti una pausa per lasciare spazio domenica 15 novembre alla Supercoppa Italiana, primo trofeo stagionale del volley maschile nazionale.

La formazione biancorossa da domani, martedì 10 novembre, proseguirà il lavoro al PalabancaSport agli ordini di coach e staff tecnico con l’obiettivo di mantenere alto il livello di condizione fisica e affinare ulteriormente i meccanismi di gioco in vista della ripresa del campionato.

La sosta rappresenta un’importante occasione per recuperare energie e consolidare quanto di buono mostrato nelle prime giornate di SuperLega, percorso che ha visto Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza protagonista di un avvio positivo e in costante crescita.

Programma di lavoro settimanale

Lunedì: riposo; riposo

Martedì: pesi e palla; palla

Mercoledì: pesi; palla

Giovedì: riposo; riposo

Venerdì: pesi e palla; palla

Sabato: pesi; riposo

Domenica: riposo; risposo

Ha preso il via oggi, lunedì 9 novembre, la prevendita dei biglietti per assistere alla gara che i biancorossi giocheranno domenica 22 novembre (ore 18.00) al PalabancaSport con Sir Susa Scai Perugia valida per la sesta giornata di campionato. Una sfida di grande fascino contro una delle formazioni più accreditate del campionato.

Prezzi dei biglietti per la gara con Sir Susa Scai Perugia