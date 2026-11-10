Gas Sales: via alla prevendita dei biglietti per la gara con Perugia del 22 novembre
Settimana senza impegni di campionato.
Via alla prevendita dei biglietti per la gara con Perugia del 22 novembre.
Archiviata la vittoria casalinga con Rana Verona e il quinto turno di SuperLega, per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza prende il via una settimana particolare, senza impegni di campionato. La SuperLega Credem Banca osserverà infatti una pausa per lasciare spazio domenica 15 novembre alla Supercoppa Italiana, primo trofeo stagionale del volley maschile nazionale.
La formazione biancorossa da domani, martedì 10 novembre, proseguirà il lavoro al PalabancaSport agli ordini di coach e staff tecnico con l’obiettivo di mantenere alto il livello di condizione fisica e affinare ulteriormente i meccanismi di gioco in vista della ripresa del campionato.
La sosta rappresenta un’importante occasione per recuperare energie e consolidare quanto di buono mostrato nelle prime giornate di SuperLega, percorso che ha visto Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza protagonista di un avvio positivo e in costante crescita.
Programma di lavoro settimanale
Lunedì: riposo; riposo
Martedì: pesi e palla; palla
Mercoledì: pesi; palla
Giovedì: riposo; riposo
Venerdì: pesi e palla; palla
Sabato: pesi; riposo
Domenica: riposo; risposo
Ha preso il via oggi, lunedì 9 novembre, la prevendita dei biglietti per assistere alla gara che i biancorossi giocheranno domenica 22 novembre (ore 18.00) al PalabancaSport con Sir Susa Scai Perugia valida per la sesta giornata di campionato. Una sfida di grande fascino contro una delle formazioni più accreditate del campionato.
Prezzi dei biglietti per la gara con Sir Susa Scai Perugia
• Tribuna Sforza Fogliani 150 euro
• Tribuna Farnese 50 euro (intero), 35 euro (ridotto)
• Tribuna Gotico 40 euro (interi), 20 euro (ridotto)
• Tribuna Po 35 euro (intero), 20 euro (ridotto)
• Tribuna Primogenita 35 euro (intero), 20 euro (ridotto)
• Curva Sant’Antonino 20 euro (intero), 14 euro (ridotto)
• Curva Bovolenta 20 euro (intero), 14 euro (ridotto).
Il biglietto ridotto è riservato agli Over 70 (nati nel 1956 compreso e precedenti) e Under 21 (nati nel 2005 compreso e successivi). Per gli studenti universitari, che dovranno presentarsi muniti della tessera Student Card, prezzo del biglietto 15 euro.
Per le società sportive il prezzo del biglietto è 15 euro per gli adulti e 10 euro per gli Under 18: i biglietti dovranno esclusivamente essere richiesti inviando una mail a biglietteria@youenergyvolley.it
I biglietti per la gara con Rana Verona potranno essere acquistati presso gli sportelli e filiali della Banca di Piacenza, gli sportelli di Gas Sales Energia, sul sito www.vivaticket.com e ai punti di vendita Vivaticket.
Sportelli Banca di Piacenza
Sede Centrale Via Mazzini, 20 – Piacenza (PC); Agenzia 1 Via Genova, 37 – Piacenza (PC); Agenzia 2 (Veggioletta) Via I Maggio, 39 – Piacenza (PC); *Agenzia 5 (Besurica) Via Perfetti, 1 – Piacenza (PC); Agenzia 7 (Galleana) Strada Bobbiese, 4/6 – Galleana – Piacenza (PC); *Agenzia 8 (Barriera Torino) Via Emilia Pavese, 40 – Barriera Torino – Piacenza (PC); Filiale di Castel San Giovanni; *Filiale di Fiorenzuola (Cappuccini).
* Agenzia – Filiale aperta anche il sabato mattina
Sportelli Gas Sales Energia
Tutti i punti e sportelli Gas Sales Energia sono abilitati all’acquisto degli abbonamenti eccetto Manerbio, Verolanuova e Parma.
Per maggiori informazioni e dettagli sui prezzi, è possibile consultare il sito ufficiale www.gassalespiacenza.it o chiamare al 0523 1886341.