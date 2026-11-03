Gianluca Argellati coordinatore provinciale di Futuro Nazionale

Il sindaco di Vigolzone, Gianluca Argellati, è stato nominato coordinatore provinciale di Futuro Nazionale a Piacenza. Lo comunica Massimiliano Simoni, coordinatore nazionale del movimento del generale Roberto Vannacci. Quella di Argellati, che ha aderito a NF nelle scorse settimane , non è l’unica nomina del movimento in Emilia Romagna: l’organizzazione regionale è stata affidata a Lorenzo Garagnani, mentre per la Provincia di Rimini è stato nominato Bruno Galli e per la Provincia di Ferrara Luca Cardi.