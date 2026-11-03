Gianluca Argellati coordinatore provinciale di Futuro Nazionale
Il sindaco di Vigolzone, Gianluca Argellati, è stato nominato coordinatore provinciale di Futuro Nazionale a Piacenza. Lo comunica Massimiliano Simoni, coordinatore nazionale del movimento del generale Roberto Vannacci. Quella di Argellati, che ha aderito a NF nelle scorse settimane , non è l’unica nomina del movimento in Emilia Romagna: l’organizzazione regionale è stata affidata a Lorenzo Garagnani, mentre per la Provincia di Rimini è stato nominato Bruno Galli e per la Provincia di Ferrara Luca Cardi.
“Sono certo che lavoreranno in piena sintonia con il responsabile regionale, l’onorevoleDavide Bergamini, facendo un ottimo lavoro per il futuro di questa regione” afferma il coordinatore nazionale di Futuro Nazionale con Vannacci, Massimiliano Simoni.