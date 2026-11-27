Giocattolo sospeso, a Piacenza aderisce il negozio Città del Sole
Il 20 novembre, in occasione della Giornata Mondiale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, è partita ufficialmente la sesta edizione del Giocattolo Sospeso, il progetto benefico ideato da Assogiocattoli con l’obiettivo di raccogliere e donare più giochi possibile in vista del Natale. Una data dal forte valore simbolico per dare il via alla mobilitazione natalizia e assicurare un dono sotto l’albero a chi ne ha più bisogno.
Città del sole aderisce per la terza volta all’iniziativa, dopo gli ottimi risultati dello scorso anno: in un mese e mezzo, 57 negozi della catena hanno raccolto oltre 3.000 giocattoli, il doppio dei circa 1.500 dell’anno precedente. Un risultato record che dimostra quanto il gioco possa essere un potente strumento di solidarietà e condivisione, capace di unire grandi e piccoli in un gesto di generosità collettiva. Quest’anno il numero di punti vendita aderenti è in ulteriore crescita e raggiunge quota 66 store in 50 città in tutta la penisola, incluso il negozio di Piacenza: Stradone Farnese, 2, per rendere ancora più magiche le feste per tanti bambini in difficoltà.
Da sempre impegnata nella promozione del gioco educativo e della cultura della solidarietà, Città del sole trasforma i suoi negozi in punti di raccolta dei giochi da destinare ai più piccoli, grazie al contributo di enti benefici radicati sul territorio. A Piacenza, i giochi raccolti saranno destinati alla Croce Rossa Italiana, Comitato di Piacenza. L’iniziativa si ispira alla tradizione napoletana del “caffè sospeso”. Anche i clienti di Città del sole possono partecipare acquistando un gioco da lasciare “sospeso” in negozio: enti e associazioni si occuperanno di recapitarlo a migliaia di famiglie e bambini in difficoltà. In questo periodo di festa, Città del sole rinnova la propria vicinanza alla comunità, convinta che il gioco sia un linguaggio di inclusione e di crescita, capace di far felici i più piccoli.