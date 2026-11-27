Il 20 novembre, in occasione della Giornata Mondiale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, è partita ufficialmente la sesta edizione del Giocattolo Sospeso, il progetto benefico ideato da Assogiocattoli con l’obiettivo di raccogliere e donare più giochi possibile in vista del Natale. Una data dal forte valore simbolico per dare il via alla mobilitazione natalizia e assicurare un dono sotto l’albero a chi ne ha più bisogno.

Città del sole aderisce per la terza volta all’iniziativa, dopo gli ottimi risultati dello scorso anno: in un mese e mezzo, 57 negozi della catena hanno raccolto oltre 3.000 giocattoli, il doppio dei circa 1.500 dell’anno precedente. Un risultato record che dimostra quanto il gioco possa essere un potente strumento di solidarietà e condivisione, capace di unire grandi e piccoli in un gesto di generosità collettiva. Quest’anno il numero di punti vendita aderenti è in ulteriore crescita e raggiunge quota 66 store in 50 città in tutta la penisola, incluso il negozio di Piacenza: Stradone Farnese, 2, per rendere ancora più magiche le feste per tanti bambini in difficoltà.