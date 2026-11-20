La sede del Comando della Polizia locale di Piacenza ha ospitato nei giorni scorsi una giornata di aggiornamento e addestramento tecnico per gli ufficiali relativo all’utilizzo del dispositivo a impulsi elettrici “Taser X2”, uno strumento di prevenzione e deterrenza a garanzia dei cittadini e degli operatori. L’iniziativa formativa rientra nel piano periodico di aggiornamento e ha avuto l’obiettivo di affinare sia gli aspetti normativi e procedurali, sia le competenze pratiche e tattiche operative necessarie per l’impiego in sicurezza dello strumento.

“Il “Taser X2″ è uno strumento non letale strategico, concepito primariamente come efficace elemento di deterrenza: nella grande maggioranza delle situazioni critiche, la sola estrazione e l’attivazione del dispositivo sono sufficienti a far desistere soggetti aggressivi, evitando il contatto fisico e neutralizzando la minaccia prima che la situazione degeneri” spiega il Comune di Piacenza. “L’adozione e il costante addestramento all’uso garantiscono un duplice livello di tutela. Per i cittadini e la comunità, il dispositivo assicura interventi tempestivi e risolutivi anche nelle situazioni ad alto rischio, riducendo al minimo i pericoli per i passanti e le persone coinvolte. Per gli operatori di Polizia Locale offre un presidio di difesa personale fondamentale, riducendo il rischio di lesioni fisiche durante gli interventi più complessi o in presenza di soggetti alterati e violenti – sottolinea il Comune in una nota -. Durante la giornata addestrativa, sotto la guida di un istruttore qualificato, gli ufficiali hanno ripassato dettagliatamente i protocolli d’intesa, i presupposti normativi e operativi di ingaggio, unitamente alle manovre pratiche di utilizzo e gestione in sicurezza del dispositivo”.