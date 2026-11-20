Giornata di formazione dedicata all’utilizzo del taser per la Polizia Locale di Piacenza
La sede del Comando della Polizia locale di Piacenza ha ospitato nei giorni scorsi una giornata di aggiornamento e addestramento tecnico per gli ufficiali relativo all’utilizzo del dispositivo a impulsi elettrici “Taser X2”, uno strumento di prevenzione e deterrenza a garanzia dei cittadini e degli operatori. L’iniziativa formativa rientra nel piano periodico di aggiornamento e ha avuto l’obiettivo di affinare sia gli aspetti normativi e procedurali, sia le competenze pratiche e tattiche operative necessarie per l’impiego in sicurezza dello strumento.
“Il “Taser X2″ è uno strumento non letale strategico, concepito primariamente come efficace elemento di deterrenza: nella grande maggioranza delle situazioni critiche, la sola estrazione e l’attivazione del dispositivo sono sufficienti a far desistere soggetti aggressivi, evitando il contatto fisico e neutralizzando la minaccia prima che la situazione degeneri” spiega il Comune di Piacenza. “L’adozione e il costante addestramento all’uso garantiscono un duplice livello di tutela. Per i cittadini e la comunità, il dispositivo assicura interventi tempestivi e risolutivi anche nelle situazioni ad alto rischio, riducendo al minimo i pericoli per i passanti e le persone coinvolte. Per gli operatori di Polizia Locale offre un presidio di difesa personale fondamentale, riducendo il rischio di lesioni fisiche durante gli interventi più complessi o in presenza di soggetti alterati e violenti – sottolinea il Comune in una nota -. Durante la giornata addestrativa, sotto la guida di un istruttore qualificato, gli ufficiali hanno ripassato dettagliatamente i protocolli d’intesa, i presupposti normativi e operativi di ingaggio, unitamente alle manovre pratiche di utilizzo e gestione in sicurezza del dispositivo”.
“L’attività di formazione continua conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale e del Comando della Polizia Locale di Piacenza nell’investire sul capitale umano e sulla strumentazione tecnica – conclude il Comune -, per garantire alla città un presidio del territorio moderno, preparato e in grado di rispondere con professionalità ed efficacia alle sfide della sicurezza urbana”.