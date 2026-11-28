La prevenzione dell’Hiv anche nelle Case delle Comunità. Martedì prossimo, 1^ dicembre, sarà inaugurato a Modena un nuovo ambulatorio dedicato alla PrEP, la profilassi pre-esposizione al virus. Si tratta del primo in Emilia-Romagna, e tra i primi in Italia, ospitato proprio all’interno di una Casa della Comunità, la G.P. Vecchi di via Rita Levi Montalcini.

Il taglio del nastro cade in occasione della Giornata mondiale contro l’Aids. L’ambulatorio lavorerà a pieno regime da gennaio 2027 e ospiterà un’équipe multiprofessionale, composta da medici, infermieri ed educatori, per garantire un’offerta integrata di test diagnostici, valutazione dei rischi, counselling, interventi educativi e trattamenti farmacologici. La PrEP rappresenta lo strumento farmacologico più efficace per prevenire l’infezione da Hiv nelle persone negative, ma a rischio significativo di entrare in contatto con il virus. Il percorso comprende una valutazione individuale e controlli periodici, all’interno di una strategia più ampia di prevenzione: in Emilia-Romagna sono circa 3.600 le persone in PrEP e la scelta di ospitare l’ambulatorio in una Casa della Comunità garantisce la possibilità di fornire del servizio in un ambiente protetto e più professionale.

In Emilia-Romagna infezione da HIV in calo, ma crescono le diagnosi tardive

L’anno scorso in regione sono state registrate 153 nuove diagnosi da Hiv in persone residenti, con un’incidenza pari a 3,4 casi ogni 100mila abitanti. Si tratta del dato più basso dal 2006 a oggi, con l’eccezione dei 146 casi (incidenza 3,3/100mila abitanti) del 2020, l’anno contrassegnato dalla pandemia Covid. Complessivamente, la tendenza è in calo in entrambi i sessi, più marcato per quello maschile che mantiene un’incidenza di 5,6 casi ogni 100mila abitanti rispetto agli 1,3 delle donne.

Si conferma fondamentale la diagnosi precoce dell’infezione, che consente di attivare tempestivamente cure efficaci: tra il 2006 e il 2025, poco più della metà delle persone sieropositive (il 53%) è giunta tardivamente alla diagnosi, un dato che l’anno scorso è ulteriormente peggiorato, con un innalzamento al 64%. Sempre nel 2025, i nuovi casi di Aids conclamato residenti in Emilia-Romagna sono stati 33, mentre l’incidenza media per il biennio 2024-25 è pari a 0,7 casi per 100mila abitanti.

“La lotta all’Hiv e all’Aids richiede un impegno costante, che passa innanzitutto dalla prevenzione, dall’informazione e dalla possibilità di accedere facilmente a test e strumenti di protezione- sottolineano il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessore alle Politiche per la Salute, Massimo Fabi-. Ce lo confermano anche gli ultimi dati, in un quadro con luci e ombre: le nuove diagnosi in Emilia-Romagna sono in diminuzione e hanno raggiunto il livello più basso degli ultimi anni, ma resta preoccupante la quota di persone che scopre di aver contratto il virus quando l’infezione è già in fase avanzata. È un dato che ci ricorda quanto sia fondamentale continuare a investire sulla diagnosi precoce e superare ogni esitazione o pregiudizio rispetto ai test. L’apertura a Modena del primo ambulatorio regionale dedicato alla PrEP all’interno di una Casa della Comunità va proprio in questa direzione: avvicinare i servizi alle persone, offrire percorsi integrati di prevenzione e accompagnamento e garantire risposte qualificate, multidisciplinari e accessibili, in un ambiente protetto e accogliente, perché la prevenzione dell’Hiv- chiudono de Pascale e Fabi- deve essere parte integrante della sanità territoriale e della sua capacità di intercettare i bisogni, senza giudizi e senza barriere”.

A Bologna l’anteprima nazionale di ‘Elsinore’ dedicata alle associazioni attive nella lotta al virus

In occasione della Giornata mondiale contro l’Aids, la Regione ha anche organizzato, su proposta della Commissione tecnico scientifica regionale Aids e in collaborazione con Lucky Red e l’Emilia-Romagna Film Commission, una proiezione speciale in anteprima nazionale di ‘Elsinore’: il film diretto da Simon Stone, vincitore dell’International People’s Choice Award al Toronto International Film Festival, pellicola d’apertura del BFI London Film Festival e presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, che racconta la storia vera di Ian Charleson, uno dei più grandi attori della sua generazione, e della sua interpretazione di Amleto al National Theatre di Londra, l’ultima prima di morire di Aids nel 1990, a 40 anni. L’appuntamento, dedicato alle associazioni e alle realtà impegnate quotidianamente nella lotta all’Aids, è per lunedì 30 novembre alle ore 21 al cinema Fossolo di Bologna. Altre due anteprime sono in programma anche a Milano e Roma.

Il portale helpAids

Ospita informazioni e l’archivio delle risposte agli oltre 25mila quesiti posti dagli utenti dal 2001 a oggi. Ogni anno conta più di un milione di pagine visualizzate e rappresenta un punto di riferimento sul tema a livello regionale e non solo. E’ raggiungibile a questo link.