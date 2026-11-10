Giovanili Gas Sales, ecco gli impegni della settimana

Le formazioni del settore giovanile di Gas Sales Bluenergy Piacenza sono pronte a proseguire il loro percorso per la stagione sportiva 2026/2027. Ecco tutti gli impegni della settimana.
La squadra di Serie B, guidata dal primo allenatore Matteo Antonucci, si appresta ad affrontare la Canottieri Ongina, capolista del Girone C, in un derby tutto piacentino: la gara, valida per la quinta giornata del campionato nazionale, si giocherà sabato 14 novembre alle ore 17 in Palestra Salvadè (ex Pontieri). La formazione di Serie D, invece, guidata in panchina dal primo allenatore Marco Lenzi, sarà impegnata lo stesso giorno nel suo quarto incontro stagionale: stavolta gli avversari saranno i ragazzi di Pallavolo Fabbrico e la gara si giocherà in Palestra Salvadè (ex Pontieri) alle ore 20. Questa sera, martedì 10 novembre alle ore 19 e 30, giocherà anche la Under 19 Bianca, contro MO.RE Volley in trasferta. Venerdì 13 novembre, poi, sarà la volta della Prima Divisione Rossa, impegnata contro i Ribelli Dentro a Rottofreno alle ore 21 e 15. Domenica 15 novembre in campo anche l’Under 19 Rossa in trasferta contro Volley Scandiano alle ore 17 e 30.
Questa settimana giocheranno anche le due formazioni Under 15: prima la Rossa, che venerdì 13 novembre affronterà in trasferta lo Sport Club Fontanellato alle ore 20, e poi la Bianca, impegnata a domicilio della Energy Blu sabato 14 novembre alle ore 16. Novità interessante per l’Under 14, che prenderà parte al Trofeo Colombo Volley organizzato a Genova durante tutta la giornata di domenica 15 novembre. Infine, proseguiranno il loro percorso anche i ragazzi dell’Under 12, impegnati in Palestra Salvadè (ex Pontieri) a Piacenza in una doppia gara contro Piace Volley Bianca, domenica 15 novembre alle ore 15 e 30 e 16.