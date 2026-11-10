Giovanili Gas Sales, ecco gli impegni della settimana

La squadra di Serie B, guidata dal primo allenatore Matteo Antonucci, si appresta ad affrontare la Canottieri Ongina, capolista del Girone C, in un derby tutto piacentino: la gara, valida per la quinta giornata del campionato nazionale, si giocherà sabato 14 novembre alle ore 17 in Palestra Salvadè (ex Pontieri). La formazione di Serie D, invece, guidata in panchina dal primo allenatore Marco Lenzi, sarà impegnata lo stesso giorno nel suo quarto incontro stagionale: stavolta gli avversari saranno i ragazzi di Pallavolo Fabbrico e la gara si giocherà in Palestra Salvadè (ex Pontieri) alle ore 20. Questa sera, martedì 10 novembre alle ore 19 e 30, giocherà anche la Under 19 Bianca, contro MO.RE Volley in trasferta. Venerdì 13 novembre, poi, sarà la volta della Prima Divisione Rossa, impegnata contro i Ribelli Dentro a Rottofreno alle ore 21 e 15. Domenica 15 novembre in campo anche l’Under 19 Rossa in trasferta contro Volley Scandiano alle ore 17 e 30.