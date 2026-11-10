Giovedì al Teatro Municipale la presentazione della Guida Michelin: si svelano le nuove Stelle

Dopo Modena e Parma, la Guida Michelin Italia completa il suo tris di presentazioni in Emilia-Romagna a Piacenza, già palcoscenico della presentazione della “Rossa” sette anni fa. Sarà il Teatro Municipale ad ospitare, giovedì 12 novembre, il lancio ufficiale della 72a edizione della versione italiana della celebre Guida, alla presenza di chef e operatori del settore. La cerimonia avrà inizio alle ore 11 e sarà trasmessa in diretta streaming.

Oltre alle tradizionali Stelle Michelin 2027, al “Municipale” verranno assegnati anche i premi speciali ed il riconoscimento Passion Dessert, conferito ai ristoranti che offrono una vera e propria esperienza per l’alta qualità della proposta dei dessert. La presentazione della Guida Michelin 2027 è organizzata in collaborazione con gli Assessorati Regionali ad Agricoltura e Turismo dell’Emilia-Romagna, Apt Servizi Emilia-Romagna, Visit Emilia, Comune di Piacenza, ed Enoteca Regionale dell’Emilia-Romagna. Dal giorno precedente la presentazione piacentina, partirà un Educational tour a tema Food Valley e Cultura, che coinvolgerà una decina di media internazionali provenienti da USA, UK, paesi DACH (Germania, Austria, Svizzera), Francia, Polonia e mercati asiatici, con degustazioni dedicate alle eccellenze enogastronomiche regionali e visite alle realtà partner dell’iniziativa. L’Educational Tour è organizzato da APT Servizi Emilia-Romagna con la collaborazione di Visit Emilia, Comune di Piacenza e aziende partner.

«Per la clientela a cui si rivolge e per la vasta eco mediatica che le ruota attorno – sottolinea l’Assessora Regionale a Turismo, Sport e Commercio Roberta Frisoni – la cucina stellata rappresenta un efficace strumento promozionale e di richiamo internazionale per l’Emilia-Romagna e il suo patrimonio turistico, dalla Motor Valley alle Città d’Arte, nonché un potente generatore di indotto economico. Non c’è luogo migliore della nostra Food Valley, unica al mondo, per ospitare la presentazione della Guida che premia l’eccellenza culinaria italiana e siamo felici di avere con noi la “Rossa” anche quest’anno, con Piacenza splendida cornice della première dell’edizione 2027». «Con i suoi 46 prodotti Dop e Igp – afferma l’Assessore Regionale ad Agricoltura, Caccia, Pesca e rapporti con l’UE, Alessio Mammi – l’Emilia-Romagna si conferma la Food Valley d’Italia. Un patrimonio che vale 3,9 miliardi di euro per la sola Dop Economy. Nel complesso il comparto agroalimentare regionale genera un valore alla produzione di 37 miliardi di euro, con 11,5 miliardi di export. Si tratta di produzioni di qualità grazie ai nostri agricoltori, alle aziende agroalimentari, a una filiera consolidata sul territorio che genera qualità alimentare, economia di territorio e posti di lavoro. La ristorazione è un elemento chiave di questo cammino di qualità perché porta in tavola tutto il valore della nostra regione, grazie agli chef che sanno valorizzare questa straordinaria ricchezza alimentare. E’ un grande onore ospitare ancora una volta la presentazione della Guida Michelin nel nostro territorio, un marchio riconosciuto in tutto il mondo che sa tenere insieme il food&wine con l’accoglienza, un tratto distintivo dell’Emilia-Romagna».

«L’annuncio della presentazione della Guida Michelin Italia 2027 a Piacenza il prossimo 12 novembre – evidenzia Simone Fornasari, Presidente di Visit Emilia – è molto più di un evento: è un riconoscimento profondo dell’identità di un territorio. La nostra destinazione è fatta di mani, storie e passione. Qui il cibo non è solo cucina, ma racconto, memoria, visione condivisa. La Guida Michelin non celebra solo i ristoranti: celebra una comunità. E Piacenza questa storia la custodisce da tempo. Nelle intuizioni e nella sensibilità di Georges Cogny, che seppe raccontare questa terra quando ancora non cercava i riflettori, ma aveva già tutto dentro. Oggi quel racconto si accende davanti al mondo. Ed è l’Emilia che continua a svelarsi: autentica, viva e profondamente vera». «Ospitare a Piacenza la presentazione della Guida Michelin Italia è un passaggio di grande rilievo – sottolinea la Sindaca di Piacenza Katia Tarasconi – che valorizza non solo la nostra città ma l’intero territorio. È un’occasione che racconta la qualità, la tradizione e la capacità di innovare che caratterizzano la cultura gastronomica piacentina, inserita a pieno titolo nella più ampia cultura gastronomica del nostro Paese, l’Italia. Allo stesso tempo, questo evento rafforza il ruolo dell’Emilia-Romagna come Food Valley di riferimento a livello internazionale, capace di esprimere eccellenze diffuse e una filiera agroalimentare unica per qualità, identità e competitività. La cucina, per noi, non è soltanto cibo: è identità, storia, relazioni, è un modo di raccontare chi siamo. Eventi come questo rafforzano il posizionamento di Piacenza a livello nazionale e internazionale e generano opportunità concrete per il turismo, per le imprese e per tutta la filiera legata al nostro territorio».