Una forte perturbazione transiterà sull’Italia nella giornata di giovedì 19 novembre e si tratterà dell’ennesimo fronte proveniente dall’Atlantico. Questa volta, però, l’ondata di maltempo sarà caratterizzata anche da impetuose raffiche di libeccio, poiché legata a una depressione che si svilupperà sul Mar Ligure e che si dirigerà rapidamente sul Mar Adriatico, approfondendosi nell’arco di poche ore. Il tracollo della pressione innescherà forte vento di libeccio, che alimenteranno forti temporali lungo gran parte del Tirreno centro-settentrionale dalle primissime ore di giovedì. Al nord neve in Val d’Aosta e sulle Alpi occidentali oltre i 2000 metri. Piogge deboli su Piemonte ed ovest Lombardia ed Emilia, moderate sul resto delle pianure. Rovesci sulla Liguria centro-orientale e fenomeni assenti su basso Piemonte, Ponente Ligure e Romagna, inoltre rovesci sull’Appennino Tosco-Emiliano. Veloce miglioramento al nord in serata. Attenzione ai venti forti in prevalenza occidentali in montagna, Temperature molto miti ovunque.

La giornata di venerdì 20 novembre sarà contrassegnata da un tempo in prevalenza stabile e soleggiato con solo qualche nuvola, nebbie sparse al nord. l’alta pressione tornerà a farsi spazio, all’alba, in Pianura Padana, con terreni bagnati e aria ferma, la nebbia potrà diventare fitta tra Pavese, Piacentino, Mantovano, Ferrarese e Polesine.Il flusso atlantico scatenato che ci sta interessando non si fermerà nel prossimo week-end. Sabato 21 novembre tempo, abbastanza soleggiato, la domenica 22 novembre vedrà l’ennesima veloce perturbazione che interesserà alcune aree del nord e del centro, con alcuni rovesci, in un contesto termico sempre mite.

IN DETTAGLIO a Piacenza tra giovedì 19 e domenica 22 novembre 2026, sarà caratterizzato da una rapida alternanza tra perturbazioni e schiarite, con temperature in graduale calo fino al weekend.

Giovedì 19 novembre la giornata inizia con cielo coperto e piogge diffuse fino alla tarda mattinata. Dal primo pomeriggio è atteso un rapido miglioramento con ampie schiarite, venti moderati da ovest fino a 16 km/h.

Venerdì 20 e sabato 21 novembre il tempo resta stabile e asciutto per l’intera durata delle due giornate, con qualche foschia o nube innocua nelle ore più fredde. Le temperature massime risalgono sensibilmente, raggiungendo i 17° nella giornata di sabato.

Domenica 22 novembre una perturbazione riporta cielo molto nuvoloso e piogge persistenti dalle prime ore del mattino fino al tardo pomeriggio. L’aria più fredda da nord fa crollare le temperature massime, che non supereranno gli 8°.

Stefano Cavanna