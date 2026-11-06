“Gli sguardi che proteggono” nel calendario 2027 dell’Arma dei Carabinieri

E’ dedicato al tema “gli sguardi che proteggono” – un concetto profondo, nato per valorizzare non tanto la dimostrazione di forza, quanto la presenza rassicurante, la dedizione silenziosa e la cura costante – il Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri per il 2027, al quale si affiancano, come da tradizione, l’Agenda e le altre pubblicazioni istituzionali per il nuovo anno. L’iniziativa, giunta alla sua 94ª edizione, si inserisce nel solco di una tradizione che supera ormai il milione di copie e varca costantemente i confini nazionali grazie alla traduzione in otto lingue straniere – inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, giapponese, cinese e arabo – e in due idiomi d’Italia, il sardo e il friulano. La pubblicazione è stata illustrata a Piacenza dal comandante provinciale dell’Arma, colonnello Paolo Leoncini: “L’osservazione – ha sottolineato – è il primo livello di intervento per un carabiniere, che ha sempre uno sguardo attento. Il bisogno di sicurezza si accompagna sempre più a presenze riconoscibili ed affidabili e alla consapevolezza che qualcuno è presente e pronto ad intervenire”.

A dare sostanza visiva a questo racconto sono gli scatti d’autore realizzati dal fotografo freelance Franco Cappellari. Attraverso il suo obiettivo, la complessa macchina operativa dell’Arma si scompone nei volti e soprattutto negli occhi dei suoi protagonisti, catturando momenti di autentica umanità e prontezza in dodici reparti e comparti di specialità. Un realismo moderno in cui l’empatia si fonde con il rigore professionale, mostrando l’Istituzione nell’atto quotidiano di vigilare sulle comunità. Questo mosaico di sguardi si arricchisce delle riflessioni di autorevoli penne del giornalismo italiano. Il volume si apre con una prefazione firmata da Aldo Cazzullo, che ripercorre l’ultimo mezzo secolo di storia repubblicana, dalla sconfitta del terrorismo ai colpi inferti alla criminalità organizzata, rendendo omaggio a figure emblematiche come il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e ricordando l’altissimo tributo di sangue pagato fino a Nassiriya.

La narrazione delle singole tavole mensili è invece affidata a Ferruccio De Bortoli e Bruno Vespa. De Bortoli conduce il lettore attraverso la capillarità delle Stazioni territoriali, il mito delle «gazzelle» del Nucleo Radiomobile, la dedizione del Servizio Navale – custode anche di memorie archeologiche come i Bronzi di Riace -, l’affetto e l’utilità delle unità cinofile, la custodia del patrimonio verde a opera dei Carabinieri Forestali e l’intramontabile tradizione dei reparti a cavallo. Bruno Vespa, dal canto suo, dà voce alla velocità misurata dei motociclisti, all’invisibile fermezza degli incursori del GIS pronti a intervenire nelle situazioni più estreme, alla solenne compostezza dei Corazzieri al Quirinale, alla visione d’insieme garantita dal comparto elicotteristi e droni, fino alla perizia scientifica del RIS, alla salvaguardia di arte e lavoro e all’omaggio finale ai Comandanti di Stazione e ai volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri.