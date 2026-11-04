Grace e la felicità: Maria Giovanna Forlani presenta il libro dedicato al suo golden retriever

“Era il 21 dicembre del 2016, mi trovavo in via del Corso a Roma in una giornata di pioggia. Il dolore per la perdita di mia madre non trovava consolazione e stavo malissimo. A un certo punto mi sono bloccata, stavo per svenire e sono entrata nella chiesa di Santa Maria in Via. Mi venne incontro un sacerdote al quale raccontai il mio stato d’animo. Mi consigliò di prendere un cane”. Il racconto è di Maria Giovanna Forlani, autrice del libro “Un amore per Grace” (edizioni Lir) dedicato alla sua dolcissima golden retriever di 9 anni, volume presentato al PalabancaEventi nell’ambito della stagione culturale della Banca di Piacenza. E per una volta in Sala Panini il protagonista della serata non è stata una persona ma una docile quattro zampe dal pelo biondo fulvo e ricciuto, che ha assistito bravissima (e coccolatissima dai presenti) alla chiacchierata tra la sua padrona e il giornalista Emanuele Galba.

Nel maggio del 2017 il pensiero di far entrare un animale nella propria vita divenne realtà: “In un sonnolento pomeriggio – ha spiegato la prof. Forlani – passeggiavo in via Cola di Rienzo a Roma e mi venne incontro un cane festante, Pablo. Grazie a lui venni a conoscenza di un allevamento nei pressi del Lago di Bracciano dove si attendeva una cucciolata di golden retriever biondi. A novembre uno di quei cuccioli di 5 mesi sarebbe diventato mio”. Ma com’è nata l’idea di dedicarle un libro?”Durante una vacanza in montagna (Alpi francesi) nell’agosto del 2025 – ha risposto l’autrice – Grace ha salvato la vita a un giovane transalpino che stava precipitando nell’acqua impetuosa di fronte a una cascata, offrendogli un appoggio. In quel momento presi la decisione di raccontare la sua vita”.

Grace non è propriamente un cane-guida (la prof. Forlani soffre di una grave forma di ipovisione) ma un social dog “dall’immensa pazienza, responsabile, che mi accompagna ovunque e che mi attende per ore quando vado alle conferenze e che segue con lo sguardo tutto quello che faccio. Ha un carattere quasi umano e non abbaia mai». E ha alcuni comportamenti curiosi: «È incredibile come Grace voglia entrare nelle chiese e ne riconosca l’ingresso anche a distanza. Siamo state tante volte in San Pietro. Ogni volta che mi reco nel piccolo cimitero di Montecanino, dove riposano i miei genitori, Grace appoggia il musetto sul bordo della tomba e resta lì, in silenzio”. Altra curiosità: non ha una sola casa, ma passa con disinvoltura da Roma a Piacenza, a Sanremo senza nessun problema. Paure? “Del buio e dei petardi”. Passioni? “Ama la montagna e i grandi spazi dove poter correre, soffre il caldo, snobba i cani piccoli ed è terrorizzata dai pastori tedeschi”.