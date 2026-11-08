Grande prova di carattere per l’Assigeco: espugnata Agrigento (59-81)

Moncada Energy Agrigento – UCC Assigeco Piacenza 59-81 (15-20; 11-23; 22-16; 11-22)

Una gran bella UCC Assigeco Piacenza torna vittoriosa da Agrigento. In terra siciliana, i Lupi disputano una gara arrembante, tenendo il naso avanti dalla metà del primo quarto fino alla fine, mettendo in mostra un basket spumeggiante, tolto un piccolo momento a vuoto nel terzo quarto. Ben quattro uomini in doppia cifra (25 punti per Fragonara, doppia-doppia da 13 punti e 10 rimbalzi per Giunta), in una partita dove ogni giocatore schierato da coach Ghizzinardi ha saputo dare il suo contributo in campo, permettendo all’Assigeco di espugnare il PalaMoncada a distanza di più di dieci anni dall’ultima volta. Mercoledì si torna subito in campo, per il primo turno infrasettimanale della stagione al PalaBanca contro Omegna.

PRIMO QUARTO

Parte forte Agrigento con l’appoggio di Mazzantini e la tripla di Conte, l’Assigeco si sblocca prima a cronometro fermo con Fragonara, poi due volte dall’arco grazie ancora all’ex Faenza e Toniato per il primo vantaggio della serata sul 7-8. Cepic replica da tre, botta e risposta nel pitturato tra Conte e Vettori, successivamente Toniato e Picarelli pennellano due arcobaleni vincenti che, insieme alla penetrazione di Giunta, permettono ai biancorossoblu di chiudere in crescendo il primo spicchio di gara sul 15-20.

SECONDO QUARTO

Mini-parziale piacentino di 6-0 in avvio di secondo quarto, i padroni di casa trovano due punti con Douvier ma dall’altra parte le mani dal bersaglio grosso sono bollenti, con Picarelli e Fragonara a bruciare la retina prendendosi anche il fallo della difesa biancoazzurra. Cepic ne infila due comodi, la furia Assigeco però non ha intenzione di fermarsi, con l’appoggio di Pirani a sancire il vantaggio dei Lupi sul 21-43. Due squilli di Nicoli provano a risvegliare Agrigento, con le due squadre che vanno all’intervallo lungo sul punteggio di 26-43.

TERZO QUARTO

Gioco da tre punti vincente di Nicoli, Piacenza risponde con Fragonara e Pirani, tuttavia i padroni di casa trascinati da uno scintillante Nicoli continuano a rosicchiare il divario fino a portarsi sotto la doppia cifra di svantaggio con il layup rovesciato di Cepic. Ancora Cepic, che poi a cronometro fermo trova il punto che vale il 47-52 e che rimette definitivamente in partita Agrigento. Nel momento di maggiore difficoltà, sei punti in fila di Toniato sono una vera e propria boccata d’ossigeno per l’Assigeco, che allo scadere allunga ulteriormente con la penetrazione di Giunta del 48-59 al suono della terza sirena.

QUARTO QUARTO

Si scatena Fragonara che, con sette punti consecutivi, insieme ad alcune belle giocate di Poggi e Pirani frutto dell’ottima connessione tra i due, lancia nuovamente avanti l’Assigeco oltre i venti punti di vantaggio. I padroni di casa ci provano fino alla fine ma non ne hanno più, con dei Lupi invece in controllo. Nel finale spazio anche a tutti i giovani ragazzi del settore giovanile, mentre può partire la festa: al PalaMoncada termina 59-81.

DATI STATISTICI

Moncada Energy Agrigento: Emanuele Trapani 8 (2/6, 0/2), Stefano Conte 5 (1/5, 1/3), Saverio Mazzantini 4 (1/2, 0/2), Bryce Douvier 7 (2/8, 0/2), Janko Cepic 13 (4/7, 1/3); Matteo Nicoli 17 (2/3, 3/6), Alessio Truglio 2 (1/4, 0/1), Francesco Boniciolli 0, Nicholas Carr 3 (1/3 da due), Albano Chiarastella 0, Francesco Quarantino Iacono 0. Ne: Salvatore Callea.

Allenatore: Devis Cagnardi (assistenti: Paolo D’Angelo, Federico Demonte).

UCC Assigeco Piacenza: Alberto Fragonara 25 (4/7, 4/8), Enrico Vettori 2 (1/2, 0/3), Luca Toniato 12 (3/3, 2/3), Giovanni Poggi 7 (3/3 da due), Federico Pirani 14 (6/14 da due); Simone Giunta 13 (4/4, 1/3), Matteo Picarelli 7 (2/3 da tre), Matteo Ermelani 1, Dario Spagonlo 0, Gabriele Cattivelli 0, Pietro Reginelli 0.

Allenatore: Marcello Ghizzinardi (assistenti: Luca Ogliari, Ariele Zanella).