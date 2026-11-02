Grande successo per il XXI Trofeo degli Angeli

Si è concluso con una grande partecipazione di atleti e diverse società del nord Italia il XXI trofeo degli Angeli, organizzato dal Fiorenzuola Nuoto 90 e tenutosi presso la piscina comunale di Cremona.

Dopo il ricordo commovente di Martina, Rossella e Gheorge, nelle parole del presidente Davide Lodi Rizzini, in apertura del trofeo, i diversi atleti hanno poi dato vita ad un grande spettacolo sportivo.

Ad aggiudicarsi il trofeo la società Acqua 13 SSD della provincia di Mantova, seguita dallo Sky Line Nuoto di Casalpusterlengo (Lo) e dalla Rari Nantes di Trento.

Per il sodalizio fiorenzuolano, da segnalare i 3 giovani atleti Passera Ludovica, Daniele Peretti e Mattia Tosini che si sono distinti portando a casa: 2 Argenti per Ludovica nei 50 rana e nei 50 stile; un Argento e un Bronzo per Daniele nei 50 rana e nei 50 dorso, e 1 Oro per Mattia nei 50 rana. Da segnalare poi gli ottimi quarti posti sempre di Ludovica, Daniele e Mattia rispettivamente nei 100 rana, nei 50 stile e nei 100 rana.