Guasto elettrico, blackout nella zona di Bettola

Un blackout elettrico ha interessato, a partire dal tardo pomeriggio del 13 novembre, il Comune di Bettola e zone limitrofe. Decine le utenze coinvolte e numerose le segnalazioni di cittadini alle prese con la mancanza di corrente. E-distribuzione conferma il guasto attraverso il proprio sito internet: se in alcune zone il blackout si è risolto, in altre i disagi persistono, con il ripristino previsto nel corso della serata.