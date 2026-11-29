I Bees partono fortissimo tra le mura amiche contro una Rucker San Vendemiano inizialmente stordita dalla veemenza della band di Del Re. Frosini, in quintetto titolare, vola per il 6-0 al 2’, ma la Rucker sistema le idee e grazie a Brekic e Abega fissa il 10-10 al 5’. Lui si inventa un grande movimento in spin all’8’ per il gioco da 3 punti che tiene le squadre a contatto sul 13-14, ma Morici risponde con la tripla che costringe al timeout pieno la panchina dei Bees. Nel finale di primo quarto la Rucker allunga con decisione, con Da Campo e Chapelli che fanno toccare la doppia cifra di vantaggio ai veneti, che chiudono al primo intervallo sul 14-24. Nel secondo quarto le difese si arroccano con Morici che con un long two fissa il nuovo 22-32 ospite al 15’. Biorac di pura voglia riporta Fiorenzuola al -6 al 16’, con i tiri liberi di De Zardo e Franceschi che danno vita al PalArquato per il nuovo -2 fiorenzuolano. 30-32. Nel finale di quarto ancora i Bees provano a rimanere dentro la sfida con le unghie, chiudendo il primo tempo sul 33-34.

Brekic inaugural il terzo parziale con il movimento mancino sulla linea di fondo, ma Biorac risponde sfruttando l’assist di un ottimo Frosini per la schiacciata del sorpasso Bees. 37-36 al 23’. Cecchinato inventa un circus shot, Franceschi porta energia e difesa strenua. Timeout Rucker sul 41-39 per i Bees al 25’. Barattini ed Abega tengono in vita San Vendemiano trovando canestri important in un momento di siccità offensive. Le squadre vedono un 1/18 da 3 per Fiorenzuola e un 3/17 dall’arco per la Rucker al 27’ che la dice lunga su quanto le formazioni debbano affrontare una guerra sportiva sotto le plance. Barattini trova la tripla al 29’, ma De Zardo risponde per il +2 Bees con l’appoggio al tabellone e subito dopo si ripete con la bomba dalla guardia. 53-48 Fiorenzuola. Morici e Brekic lanciano la volata lunga in un match che entra negli ultimi 7 minuti con una sinistra tendenza a volersi ancora chiudere (ancora una volta per entrambe le squadre in stagione) con un finale in volata. Lui appoggia il 60-56 al 34’, mentre Onojaife da due metri impatta il 60-60 al 37’.

La partita diventa con tanti fischi, ma Biorac in contropiede fa esplodere il PalArquato con la schiacciata in reverse del 66-61. Timeout Rucker al 38’. Abega ai cento all’ora realizza un gioco da 3 punti importante per la squadra di coach Campanella sfruttando due rimbalzi offensivi catturati dai veneti (66-64 al 39’), con Brekic che dall’arco realizza il +1 ospite a 57 secondi dal termine. Nuova volata sul 66-67 per la Rucker e timeout Bees. De Zardo glaciale risponde in uscita dal timeout con la tripla del nuovo +2 Bees, ma una persa sanguinosa da Cecchinato a 12 secondi dalla fine consente il contropiede del pareggio a Brekic. 69-69. Lo stesso Cecchinato si fa perdonare e in penetrazione subisce a 3 secondi dal termine fallo con 2 liberi. Realizza il primo, sbaglia di proposito il secondo e chiude la partita su un pesantissimo 70-69 per Fiorenzuola.

Fiorenzuola Bees vs Rucker San Vendemiano 70-69

(14-24; 33-34; 53-48)

Fiorenzuola Bees: Mazburrs, Biorac 14, Franceschi 2, Marinelli ne, Cecchinato 16, Krilkovs, De Zardo 18, Ivanovskis, Lui 12, Frosini 8, Tiberti ne, Ambrosetti ne. All. Del Re

Rucker San Vendemiano: Brekic 19, Da Campo 3, Kekovic 2, Mazzer ne, Onojaife 5, Morici 7, Magro 2, Barattini 10, Abega 19, Chapelli 2. All. Campanella