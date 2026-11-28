I Fiorenzuola Bees del presidente Stefano Alberti ritrovano il pubblico del PalArquato. Domenica 29 novembre, alle ore 18, la squadra di coach Marco Del Re ospita la Rucker San Vendemiano del general manager Alberto Chiumenti . Le due formazioni arrivano all’appuntamento con lo stesso bilancio, tre vittorie e sette sconfitte, e con la possibilità di staccare una diretta concorrente in classifica. I gialloblù cercano il secondo successo casalingo consecutivo dopo l’ 89-82 sulla Sangiorgese . Nell’ultimo turno, al PalaFacchetti di Treviglio, Fiorenzuola ha imposto il proprio ritmo in avvio, chiudendo il primo quarto sul 29-19 e toccando il +16 nel secondo periodo. All’intervallo i Bees erano avanti 46-39 , prima che la TAV ribaltasse la partita con un parziale di 30-13 nel terzo quarto. I gialloblù si sono riavvicinati fino all’82-75 nel finale, ma Treviglio ha chiuso sul 91-80 . Giacomo Cecchinato è stato il miglior realizzatore di Fiorenzuola con 24 punti, seguito da Ilija Biorac a quota 14.

La Rucker di coach Federico Campanella arriva da cinque sconfitte consecutive. Tre di queste sono maturate con uno scarto di quattro punti o meno, l’ultima per 79-80 contro Agrigento. In quella gara i bianconeri hanno recuperato 13 punti di svantaggio e si sono portati sul 77-71 a cinque minuti dalla fine. I siciliani hanno trovato il canestro del sorpasso a nove secondi dalla sirena e la Rucker ha avuto ancora due tentativi per vincerla. Marko Brekić ha chiuso con 18 punti e tre triple nell’ultimo quarto, mentre Lazar Keković ne ha aggiunti 15. Per Fiorenzuola, la qualità del primo tempo di Treviglio è il punto da cui ripartire. La difesa gialloblù aveva chiuso bene gli spazi in area, mentre in attacco Cecchinato aveva trovato ritmo fin dal primo quarto. Contro San Vendemiano sarà importante mantenere quella continuità anche dopo l’intervallo, difendendo l’arco contro Brekić e Keković e curando i rimbalzi contro un reparto lunghi che può contare su Daniele Magro e Ivan Onojaife, entrambi in doppia cifra contro Agrigento. Ad accompagnare il ritorno dei Bees al PalArquato ci sarà anche la Polisportiva Salsese, che si esibirà durante l’intervallo della partita.