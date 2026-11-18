I “leprotti” della scuola d’infanzia Vincenzo de’ Paoli incontrano il sindaco
Raggiunto il Municipio in autobus e accolti in aula consiliare, i bimbi hanno ascoltato interessati alla descrizione di come funziona il Comune direttamente dalla prima cittadina
Una visita speciale nella mattina del 18 novembre in Municipio: ad essere ospitati sono stati gli alunni “leprotti” – i più grandi, che l’anno prossimo inizieranno la primaria – della scuola dell’infanzia San Vincenzo de’ Paoli, adiacente alla parrocchia di San Lazzaro.
Alla sindaca Katia Tarasconi hanno portato in dono il libro del “Respirasbuffo”, una tecnica respiratoria originale, messa in campo quotidianamente dai bimbi per affrontare meglio la vita quotidiana anche a scuola.
Raggiunto il Municipio in autobus e accolti in aula consiliare, i bimbi hanno ascoltato interessati alla descrizione di come funziona il Comune direttamente dalla prima cittadina. “Questi momenti di incontro con i più piccoli – sottolinea Katia Tarasconi – rappresentano sempre una boccata d’ossigeno per la simpatia e la dolcezza con cui ci si confronta, ma credo sia anche un’occasione importante per trasmettere, già alla loro età, il messaggio che questa è la casa di tutti e che, quando si vive in una comunità, ciascuno di noi è chiamato a sentirsene parte integrante e prendersene cura con amore”. Dopo una foto davanti all’albero di Natale, il gruppo ha visitato il salone di Palazzo Gotico.
Ad accompagnare i bambini, le insegnanti Camilla Perdoni e Giulia Pasquali e la coordinatrice Chiara Dieci, che ha rimarcato come “questo sia ormai un appuntamento annuale, a cui teniamo molto. I bimbi sono entusiasti di poter vedere direttamente i luoghi più importanti della città”.