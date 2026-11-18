Raggiunto il Municipio in autobus e accolti in aula consiliare, i bimbi hanno ascoltato interessati alla descrizione di come funziona il Comune direttamente dalla prima cittadina. “Questi momenti di incontro con i più piccoli – sottolinea Katia Tarasconi – rappresentano sempre una boccata d’ossigeno per la simpatia e la dolcezza con cui ci si confronta, ma credo sia anche un’occasione importante per trasmettere, già alla loro età, il messaggio che questa è la casa di tutti e che, quando si vive in una comunità, ciascuno di noi è chiamato a sentirsene parte integrante e prendersene cura con amore”. Dopo una foto davanti all’albero di Natale, il gruppo ha visitato il salone di Palazzo Gotico.