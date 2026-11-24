Fuori i libri dalle biblioteche: “Sotto i portici e giù in cortile: la lettura riscopre tesori nascosti” è il progetto ideato dai Comuni di Fiorenzuola d’Arda e Monticelli d’Ongina che ha vinto il bando “Città che legge 2025” finanziato dal Centro per il libro e la lettura (Cepell). Il progetto si svilupperà fino a settembre 2027 con l’obiettivo di costruire un circuito culturale diffuso, mettendo in rete scuole, biblioteche e associazioni per valorizzare due luoghi simbolici dei rispettivi territori: i cortili e le corti di Fiorenzuola, che i proprietari potranno mettere a disposizione, e i portici di Monticelli. Il programma alternerà laboratori per bambini e ragazzi, momenti di formazione, un workshop di scrittura narrativa itinerante per costruire racconti legati ai luoghi e un grande evento finale conclusivo. Tra le proposte più originali e legate alle tradizioni locali spiccano le “tovagliette parlanti” e i “fogli riempitempo”, ovvero storie e favole stampate da distribuire durante sagre e feste paesane per offrire a grandi e piccini qualcosa da leggere mentre aspettano tra una portata e l’altra o si concedono una pausa. Il primo appuntamento è con lo scrittore Ermanno Cavazzoni, il 3 dicembre prossimo a Fiorenzuola.

L’iniziativa è stata presentata nei giorni scorsi alla biblioteca comunale “Mario Casella” di Fiorenzuola d’Arda dalla bibliotecaria Debora Lanzanova e dall’assessora alla Cultura Elena Grilli, affiancate dall’assessora Cassandra Dagani e dalla responsabile del servizio cultura e dell’Area servizi alla persona del Comune di Monticelli d’Ongina, Mariagrazia Aimi. Al tavolo dei relatori erano presenti anche gli altri partner del progetto e i collaboratori firmatari del patto per la lettura dei due Comuni, tra cui Gianluca Misso, responsabile del settore biblioteche della cooperativa Officine Gutenberg, i docenti Stefania Biancospino e Marina Montanari dell’Istituto Mattei, Maddalena Incerti della scuola paritaria per l’infanzia San Fiorenzo e i rappresentanti dell’Istituto Comprensivo di Fiorenzuola, oltre alle realtà associative del territorio come l’Age di Fiorenzuola. Come sottolineato durante gli interventi dalle assessore Grilli e Dagani, il vero punto di forza dell’intera iniziativa risiede proprio nella sinergia, nella collaborazione e nel coinvolgimento attivo di tutte le realtà locali e delle scuole di ogni ordine e grado.

Un ruolo speciale sarà affidato alla manualità con la realizzazione del “Tappeto delle storie”, un grande manufatto cucito a mano all’uncinetto da un gruppo di volontarie guidate da Fiorenza Rossi insieme ai bambini e ai ragazzi. Intervenute tra il pubblico durante la presentazione, le donne volontarie dell’uncinetto hanno spiegato l’importanza di proporre questa attività anche ai più giovani, ricordando come tutte le recenti ricerche dimostrino che non sia un passatempo solo per anziani, ma uno strumento prezioso capace di stimolare la coordinazione, favorire il rilassamento, diminuire l’ansia e offrire ai ragazzi un’alternativa concreta per staccarsi dalla tecnologia. Il tappeto gigante ripercorrerà tutte le iniziative svolte e viaggerà nei diversi luoghi del territorio diventando, ogni volta che si fermerà, il punto di partenza per nuove narrazioni.

Particolare attenzione è inoltre riservata al tema dell’accessibilità. A quasi tutti gli eventi sarà infatti garantita la presenza di un interprete Lis per la traduzione nella Lingua dei Segni Italiana, oltre al coinvolgimento diretto di una persona ipovedente. Sono poi previsti momenti di formazione e divulgazione dedicati all’alfabeto Braille e alla Comunicazione Aumentativa e Alternativa (Caa), con attività sulla lettura di libri in simboli e l’impiego di strumenti visivi e testi pensati per rendere i messaggi più comprensibili anche a chi incontra difficoltà nella comunicazione verbale.