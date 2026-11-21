Nell’ambito delle attività di controllo finalizzate alla tutela della sicurezza alimentare e della salute dei consumatori, i carabinieri del Nas di Parma hanno recentemente ispezionato un ristorante etnico di Piacenza, riscontrando diverse criticità sotto il profilo igienico-sanitario e nella gestione delle procedure di autocontrollo.

Nel corso dell’ispezione – spiega una nota dei militari – è stata rilevata all’interno della cucina e del deposito alimenti, la presenza di sporco vetusto e formazioni di ragnatele, nonché materiale vario non attinente all’attività di ristorazione, collocato in modo tale da ostacolare le ordinarie operazioni di pulizia e sanificazione dei locali.

È stata inoltre accertata l’assenza di zanzariere sulle porte esterne di accesso alla cucina, presidio utile a limitare l’ingresso di insetti e altri infestanti negli ambienti destinati alla preparazione degli alimenti.

Ulteriori irregolarità hanno riguardato la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo previste per le modalità e le diverse fasi di lavaggio delle stoviglie.