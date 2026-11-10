I sommelier della Guida Vini premiano Arvange Pas Dosé di Cantina Valtidone

Giunta alla sua tredicesima edizione, Vitae La Guida Vini premia il metodo Classico Arvange Pas Dosé Blanc de Noirs 2021 di Cantina Valtidone ponendolo nella fascia più elevata, tra i migliori vini italiani. Per la stesura della Guida sono stati coinvolti oltre 1000 sommelier e collaboratori provenienti da tutte le regioni che, con passione e competenza, hanno degustato migliaia di vini italiani mettendo a disposizione la profonda conoscenza della produzione d’eccellenza del proprio territorio di appartenenza. Questo grande lavoro corale è certamente sinonimo di garanzia di affidabilità e autorevolezza dell’Associazione Italiana Sommelier, che cura la redazione della Guida. I capolavori della Guida Vitae 2027 sono stati presentati il 3 novembre, nella prestigiosa sede di Pall Mall 67 a Londra e il 14 novembre saranno alla Stazione Leopolda di Firenze.