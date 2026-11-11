IA applicata alle professioni giuridiche ed economiche, nuovo corso universitario in Cattolica

Redigere contratti, atti, pareri, business plan e piani finanziari con il supporto dell’intelligenza artificiale, imparando a verificarne i risultati e a riconoscere quando il suo impiego è inappropriato o non consentito. È l’obiettivo del corso «IA applicata alle professioni giuridiche ed economiche», promosso dalla Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Piacenza e Cremona. Il percorso è rivolto agli studenti di Economia e Giurisprudenza e mira a preparare futuri avvocati, magistrati, notai, economisti, dirigenti e manager, nonché dottori commercialisti e consulenti del lavoro a un utilizzo consapevole e responsabile dell’intelligenza artificiale nelle rispettive attività professionali. Il percorso didattico si svolgerà da febbraio a maggio 2027, per un totale di 20 ore, in presenza e online.

La novità del percorso è l’integrazione tra conoscenza delle tecnologie, applicazioni professionali e valutazione delle responsabilità. Accanto all’IA generativa, capace di produrre testi, il programma affronta l’IA agentica e i sistemi multiagente, portando gli studenti a sperimentarne l’utilizzo su casi simulati. Tra le attività previste figura lo sviluppo pratico di sistemi multiagente per la redazione di Sale and Purchase Agreement, contratti di compravendita, atti giudiziari, documenti ed elaborati impegnati nelle professioni economiche. L’originale iniziativa nasce su impulso della prorettrice vicaria Anna Maria Fellegara, del preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza Marco Allena e di Francesco Centonze, ordinario di Diritto penale. A tenere il corso saranno Marco Carlo Passarotti, ordinario di Linguistica computazionale, e Riccardo Campione, professore associato di Diritto privato, con esperienza nell’ambito della governance dell’IA, della responsabilità e della protezione dei dati.

Il programma si articola in tre fasi. La prima offre le basi per comprendere il funzionamento delle reti neurali e dei grandi modelli linguistici, fino alle architetture RAG, che integrano la generazione delle risposte con il recupero di informazioni da fonti documentali, e ai sistemi multiagente. Una conoscenza tecnica pensata per aiutare i futuri professionisti a scegliere e utilizzare gli strumenti con maggiore consapevolezza. La seconda fase collega l’impiego operativo dell’IA alle questioni giuridiche ed etiche. Il programma comprende il GDPR e l’AI Act, la tutela del segreto professionale e la responsabilità nell’utilizzo delle tecnologie. Particolare attenzione sarà dedicata al prompt engineering, cioè alla formulazione delle istruzioni da rivolgere ai sistemi, e alla verifica critica delle risposte generate. La terza fase porterà queste competenze in laboratorio. Utilizzando i propri dispositivi, gli studenti lavoreranno su casi di studio simulati predisposti dai docenti, sperimentando l’IA nella stesura di contratti, atti e pareri. Le esercitazioni saranno seguite da una discussione collettiva dei risultati, per valutare la qualità degli elaborati e gli eventuali errori.